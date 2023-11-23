中國救房企「三個不低於」 對紅線監管投否定票

圖為山西太原一售樓部銷售人員為客戶講解商品房戶型。(中新社)

中國政府日前舉行金融機構座談會拋出「三個不低於」，要求銀行放貸要快、不差別待遇民營房企等；有意見認為，這是對中共 總書記習近平主導房地產 監管「三道紅線」投否定票。

中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會17日召開金融機構座談會時提及「一視同仁地滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」，這和10月底於北京召開的中共中央金融工作會議所提重點一致。

在金融機構座談會上，監管部門要求「三個不低於」—「各銀行自身房地產貸款 增速不低於銀行業平均房地產貸款增速」、「對非國有房企對公貸款增速不低於本行對公房地產貸款增速」、「對非國有房企個人按揭貸款增速不低於本行按揭貸款增速」。

「三個不低於」是否對於「三道紅線」投下了否定票？綜合第一財經、樂居財經等媒體報導，地產經濟學家鄧浩志認為，「三個不低於」提出來後，先前過於嚴苛的房地產金融政策勢必會被糾正，房地產是資金密集型行業，資金就是影響行業生死的「血液」。

中國社會科學院房地產金融研究中心主任尹中立持不同看法。尹中立在第14屆中國房地產科學發展論壇上說，「三個不低於」不該視作對於「三道紅線」的否定，應該理解為這是對於中共中央金融工作會議精神的落實。

尹中立認為，監管部門相關作為是在進一步地完善、強化監管紅線；目前的房地產市場問題在於房企出現債務風險，目前的政策卻仍著力在刺激需求，若不解決開發商的債務風險，難以重新復甦房地產市場。

中國房地產業協會會長馮俊在這場論壇上表示，目前房地產市場仍處於需求、供給雙向收縮的狀態，房地產企業的流動性風險沒有完全消除。

馮俊指出，7月中共中央政治局會議提出的「適時調整優化房地產政策」仍在繼續進行中，在這過程中，有兩個基本點必然會堅持，一為「房子是用來住的，不是用來炒的」；二是堅持防範和化解風險。

「三道紅線」為2020年8月中國部門所提出房地產企業資金監測和融資管理規則；其所產出背景為習近平於2016年12月14日在中央經濟工作會議第一次提出「房子是用來住的，不是用來炒的」，後來成為房地產政策指導原則。