攸關美股年終漲勢 剩下半天交易日的感恩節這周不可大意

梅西百貨請來的聖誕老人駕臨紐約證交所大廳，在感恩節假期前帶來喜氣。（路透）

美股 漲勢能否持續到年底，適逢感恩節、只剩下的半天交易的本周表現將是重要指標。

史坦普500 指數本周至周三上漲0.9%，本月為止上漲8.6%，今年來上漲18.6%。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby指出，美股若在此時盤整，那是正常的，「對於一個已處於超買狀態的市場來說，這很正常」。

Krosby認為，如果盤整導致史坦普500指數大跌而跌破4400點，就值得擔心了。Krosby說：「任何時候，只要大盤跌破原本好不容易攻克的關卡，就會擔心可能會發生更可怕的情況。」

不過，適逢美股三大指數表現較好的第四季，歷史似乎站在美股這邊。

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，隨著通膨繼續降溫、聯準會（Fed）轉向較鴿派立場，且投資 人消化相對強勁的企業財報數據，預料美股在年底之前會出現強勁上漲。不過，他也說，未來幾周可能會出現波動。

美股在感恩節當天休市一日，周五只交易到下午1時，成交值通常也會低於平日。

Krosby說：「當股市成交值下降，或者低於我們所習慣的交易值時，有可能導致美股走單方向的極端」。

投資人也將密切關注感恩節假假的消費者支出數據。

Navellier & Associates董事長暨創辦人Louis Navellier在評道，美股將實現直到年底的漲勢，除非假日消費出現狀況。