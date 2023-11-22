OPEC+為減產鬧內鬨？傳沙烏地擺不平非洲產油國

消息人士透露，OPEC+本月稍後開會時，可能討論進一步減產原油事宜。（路透）

國際油價 周三盤中一度重挫5%，原因是石油 輸出國組織與盟國（OPEC+）宣布將原定26日（本周日）舉行的2024年產量會議延後四天至30日舉行，這讓投資人大感震驚，認為預期中的擴大減產可能生變。消息人士透露，延後會議的原因，是沙烏地阿拉伯等國再次陷入與非洲國家的產量配額之爭。

由23個成員國組成的OPEC+代表們表示，由於安哥拉和奈及利亞對大產油國壓低配額的做法感到不滿，各方需要更多時間進行談判，因此將產量會議延後四天舉行。

在周三宣布延後舉行會議前，石油交易人士曾認為沙烏地準備宣布單方面延長每日100萬桶的減產計畫，以支撐下跌的油價。還有一些人預測，沙國可能勸說其他成員國加入自己的額外限產措施。

OPEC+延後會議的決定讓許多成員國也大跌眼鏡。原油價格跌勢加劇，布蘭特原油1月期貨22日盤中一度崩跌4.9%，跌至79美元以下，達78.41美元的低點，但尾盤跌幅收斂，收盤下跌0.78美元，跌幅0.95%，至每桶81.67美元。

Piper Sandler & Co.駐紐約全球能源經濟學家Jan Stuart表示：「這種層級的會議的期是一件大事，一般不會那樣做。」

●6月時非洲產油國就不滿目標遭降

這場紛爭讓人想起6月時的那場分歧，當時沙烏地能源部長阿布都阿濟茲力推安哥拉、剛果、奈及利亞接受調降後的2024年產量目標。這些非洲產油國近年來一直面臨投資不足、油田老化，運營中斷的問題。

它們不情願地接受新配額，但保留了一個條件，那就是如果Rystad Energy A/S、Wood Mackenzie Ltd.和IHS這三家公司進行的外部稽核證明它們的產能已經變大，那麼產量配額將被再次上調。根據不願具名的官員透露，後來，這些國家交出了評估報告，但這三家業者拒絕了非洲產油國拒絕這些評估發現。

做為6月達成協議的一環，阿拉伯聯合大公國有權在明年1月小幅增。目前尚不清楚阿布達比有沒有面臨放棄增產的壓力。

11月30日是聯合國氣候談判COP28的第一天，會談地點是杜拜。OPEC+成員國代表說，不確定OPEC+會議是在維也納舉行還是改為線上召開。

如果OPEC+無法就明年產量達成協議，將使全球石油市場處於不穩定的情勢。

瑞銀分析師史特諾沃說：「不確定性對金融市場從來都不是好事，市場現在必須等待更長時間才能確認OPEC+明年的行動。會議延後也顯示出產油國集團成員之間存在一些不同觀點。」

●明年初原油恐供應過剩

由於美國產量意外強勁而最大的原油進口國中國的煉油利潤率下降、經濟指標蹣跚，原油價格已經比9月時下跌18%左右。國際能源署（IEA）預測，隨著需求增速大幅放緩，明年年初全球市場預期將回到產量過剩的狀態，美國和圭亞那等生產國的產量將繼續成長。

同時間，在美國放鬆對伊朗制裁之際，伊朗原油供應出現回升，而俄羅斯 原油出口穩定，該國的產量持續高於OPEC+的配額水平。

包括RBC Capital的Helima Croft在內的一些分析師說，沙國可能會要求其他成員國分擔減產任務，「我們認為，OPEC+仍有進一步減產的餘地」。

OPEC發表聲明之前，彭博資訊報導說，沙國已對其他成員國的產量數字表示不滿。

知名石油交易員，Andurand資本管理公司創辦人Pierre Andurand在接受彭博採訪時表示，需求成長非常強勁但供應量遠超預期，因此OPEC+需要減產，沙國可能希望其他國家也一起行動，這將是一場談判。

沙國、俄羅斯以及其他OPEC+成員國之前承諾，從2022年底開始採取一系列措施，將石油產量削減約每日500萬桶，約占全球每日需求量的5%。這其中包括沙國的每日100萬桶自願減產以及俄羅斯石油減少出口每日30萬桶，兩項減產措施都將持續到2023年底。