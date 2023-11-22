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研究報告：10月全球智慧型手機銷售 兩年多來首次年增5%

記者林宸誼／即時報導
市場研究公司Counterpoint Research 22日公布的最新報告顯示，全球智慧型手機市場在經歷了長達兩年多的低迷之後，終於於10月恢復成長，年增5%。圖為華為搭載自家研發先進晶片的Mate 60系列手機，帶動華為手機銷售業績爆發。（美聯社）
市場研究公司Counterpoint Research 22日公布的最新報告顯示，全球智慧型手機市場在經歷了長達兩年多的低迷之後，終於於10月恢復成長，年增5%。圖為華為搭載自家研發先進晶片的Mate 60系列手機，帶動華為手機銷售業績爆發。（美聯社）

市場研究公司Counterpoint Research 22日公布的最新報告顯示，在新興市場需求復甦的助推下，全球智慧型手機市場在經歷了長達兩年多的低迷之後，終於於10月恢復成長，年增5%。

財聯社報導，數據使得今年10月成為了自2021年6月以來，首次正增長的月份，打破了先前連續27個月下滑的萎靡局面。

10月也創下了2022年1月以來智慧型手機月銷量的最高紀錄。該市場研究公司指出，「繼10月強勁增長之後，預計2023年第4季智慧型手機市場也將取得正增長，從而使市場在未來幾個季度走上逐步復甦的道路。」

Counterpoint在報告中表示，過去兩年，受到零件短缺、庫存積壓和換機周期延長等各種問題的影響，全球智慧型手機銷售一直處於承受壓力的狀態之下。

回顧Counterpoint之前的數據，全球智慧型手機銷量正增長還要追溯到2021年6月，當時是由於新冠疫情所引發的被壓抑的需求集中釋放。但之後即使是去年iPhone 14的發布，也未能帶動整體智慧型手機市場走出泥淖。

分地區來看，10月新興市場引領了智慧型手機市場的復甦，中東和非洲地區銷量較去年同期增幅最高，緊跟在後是大陸和印度。

Counterpoint表示，隨著中東和非洲需求的持續復甦、華為在大陸市場的捲土重來以及印度假日季的到來，新興市場正引領這一成長動能。而智慧型手機飽和度相對較高的已開發市場復甦進程目前仍相對較為緩慢。

先前，由於消費者搶購華為Mate 60系列手機，第3季華為在大陸的智慧型手機銷量激增了37%。

Counterpoint在報告中也提到，推動10月智慧型手機銷售成長的另一個有利因素，可能在於iPhone 15系列的推出較去年較晚。今年iPhone新機型較去年的發佈時間推遲了一周，這代表新iPhone銷售的全面影響在10月才完全體現出來，這在一定程度上也為銷量表現起到點綴作用。

智慧型手機 iPhone 新興市場

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