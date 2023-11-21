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美股四大指數開低震盪 中國有條件放行博通收購VMware

編譯陳苓／綜合外電
晶片大廠輝達（Nvidia）將在美股21日盤後公布財報，聯準會（Fed）也將在美東時間下午2時公布會議紀錄，美股早盤走跌。路透
晶片大廠輝達（Nvidia）將在美股21日盤後公布財報，聯準會（Fed）也將在美東時間下午2時公布會議紀錄，美股早盤走跌。路透

晶片大廠輝達（Nvidia）將在美股21日盤後公布財報，聯準會（Fed）也將在美東下午兩點公布會議紀錄，投資人轉趨審慎，並有部分人士質疑本波漲勢的持續力道，美股早盤走跌。

21日早盤，道瓊工業指數下跌0.2%，史坦普500指數跌0.2%，那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌0.5%。

驅動美股大盤史坦普500漲勢的科技股，面臨重大考驗，輝達將在盤後公布第3季財報，預料會再次交出強勁的營收展望，但外界焦點放在美國擴大限制高科技晶片輸中的衝擊。輝達20日改寫歷史新高，21日早盤一度下挫0.6%。

中國監管單位21日有條件批准博通（Broadcom）收購軟體製造商VMware，此案至此終於通過所有監管審查，但由於條件不少，博通股價早盤跌逾1%，VMWare更跌逾4%。

彭博資訊報導，中國開出的條件，多與該公司將如何在中國市場銷售產品有關。路透報導，中國規定，VMWare的伺服器軟體應該要能與中國當地的硬體搭配使用，且交易完成後不能限制客戶購買並採用博通的硬體。博通表示，計劃22日完成此交易。

市場如今估計，Fed有30%機率會在明年3月的會議降息。而Fed上次會議紀錄即將出爐，會對決策者想法提供更多線索。Jefferies International的庫馬說：「我們不認為會有任何重大的新消息，但會議紀錄可能不如市場當前預估一樣鴿派。紀錄可能指出，再次升息的大門依舊敞開，並強調利率需要按兵不動更久。」

市場預期Fed將反手降息，激勵史坦普500指數20日收在8月以來新高，那斯達克100指數更觸及22個月高點。但高盛策略師說，經濟成長和通膨的擔憂揮之不去，短期內存在令人失望的風險。

多檔零售股的財報欠佳，電子產品零售商百思買（Best Buy）營收低於預期，並調降全年展望，股價走低。服飾業者American Express暴跌17%，主要是全年營益展望遜於預期。

輝達 史坦普500 美股

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