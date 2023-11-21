亞馬遜西班牙物流員工擬「網購星期一」罷工 要求加薪

西班牙工會「工人委員會」（CCOO）呼籲網路零售巨擘亞馬遜在西班牙的2萬名倉庫和送貨員工，於11月27日「網購星期一」及次日進行罷工，以要求加薪和改善工作條件。（路透）

西班牙工會「工人委員會」（CCOO）今天呼籲網路零售巨擘亞馬遜 在西班牙的2萬名倉庫和送貨員工，於11月27日「網購星期一」及次日進行罷工 ，以要求加薪和改善工作條件。

西班牙亞馬遜（Amazon.com）實施一天3班制，工會呼籲每班各罷工1小時。

工會秘書長哈波（Douglas Harper）對路透社表示：「這是象徵性，但只是第一步，我們將來會考慮採取其他行動。」

工人委員會要求亞馬遜改善勞動安全和解決西班牙工作場所的風險、增加人力資源的員工，並提高工資。他們表示，目前的工資水準並未反映實際的工作量。

亞馬遜當地發言人在給路透的聲明中表示：「我們在西班牙各地的員工已擁有安全、現代化的工作環境，其工資和福利也具有競爭力。」

「網購星期一」（Cyber Monday ）是感恩節後的第一個工作日，這對零售商 來說是一個重要的日子，因為消費者重返工作崗位，開始訂購耶誕禮物。

歐洲民眾雖然不過感恩節，但網路零售商也會做打折促銷，並推出與美國類似的特別優惠。

大西洋兩岸的物流員工抱怨工作條件欠佳和組織工會，已開始對亞馬遜造成壓力。儘管10月有加薪，但本月稍早英國亞馬遜仍有一群員工進行罷工。