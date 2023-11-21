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未獲准逕行營運 證管會告加密貨幣平台Kraken

中央社／紐約20日電
證券管理委員會20日對全球第3大加密貨幣交易平台Kraken提起聯邦訴訟，指控其未經監管批准便逕行營運。（路透）
證券管理委員會20日對全球第3大加密貨幣交易平台Kraken提起聯邦訴訟，指控其未經監管批准便逕行營運。（路透）

證券管理委員會（SEC）今天對全球第3大加密貨幣交易平台Kraken提起聯邦訴訟，指控其未經監管批准便逕行營運。

今年6月，美國證券管理委員會（SEC）已對世界最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）和另一個加密貨幣平台Coinbase採取法律行動。

針對Kraken的訴訟案今天在舊金山（San Francisco）聯邦法院開庭，證管會控告Kraken背後的法律實體Payward Trading Ltd.與Payward Ventures。

監管機構表示，未經註冊逕行營運「剝奪了投資人應受的重要保護」，包括證管會的檢查、紀錄保存要求以及防止利益衝突的保障措施。

證管會還指控Kraken將客戶資金和自有資金混合使用，以支付其營運費用。

證管會表示，相關公司的審計報告指出，這些做法為客戶帶來「重大損失風險」。

Kraken在其網站發布消息，對證管會的指控提出異議，辯稱Kraken並不需要向監管機構註冊。

Kraken說：「我們拒絕接受這些指控，將在法庭上全力捍衛我們的立場。」

Kraken補充說：「今天的消息對我們的產品沒有影響，我們將持續不斷地為客戶提供服務。」 

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