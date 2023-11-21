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看好AI、PC和伺服器題材 分析師建議買進戴爾

編譯劉忠勇／綜合20日電
戴爾今年股價已上漲80%，分析師認為戴爾股價還有三成上漲空間。(路透)
戴爾今年股價已上漲80%，分析師認為戴爾股價還有三成上漲空間。(路透)

人工智慧（AI）相關硬體題材正在發酵。Melius Research分析師Ben Reitzes認為，戴爾（Dell Technologies）將因AI發展受益，目前股價算是低估。

Melius首度追蹤戴爾，即給「買進」的評級，目標價定為95美元，以戴爾周一收盤價來看，約有30%的上漲空間。Dell周一收盤股價下跌0.2%，收在73.36美元。

Reitzes預測，往後幾個月，戴爾的產品組合將出現「AI光環效應」，個人電腦（PC）和伺服器銷量都會提升，除PC進入升級的換機潮外，戴爾進軍AI伺服器也將看到成效。

儘管戴爾今年已上漲80%以上，但按按預估獲利計算的本益比仍只有11倍。

Reitzes寫道：「戴爾有優越的規模，是結構性市場占有者，還有經驗豐富的管理團隊，值得持續給予相較於同業的溢價。」

Reitzes說，戴爾正將自己定位為提供硬體、軟體和服務在內的AI解決方案的供應商。他指出，戴爾正在「加速優化負載AI工作的伺服器產品線」，同時在軟體組合中增加AI元素，也和AI半導體領導者輝達（Nvidia）、超微（AMD）和英特爾（Intel）合作。

同時，他預料PC需求會有所改善，企業需求可能會加速換機週期，這是由於微軟計劃於2025年停止支援Windows 10所驅動。他表示，隨著新的生成式AI應用興起，處理過程移至邊緣運算，PC、伺服器和儲存的需求長期都將受益。

AI 輝達 微軟

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