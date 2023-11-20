美債終於收復今年失地 市場押注Fed明年上半年轉為降息

聯準會。（美聯社）

全球最大、規模26兆美元的美國債市的失速行情終於有了開心的結局，隨美債本月反彈，如今已收復多達3.3%的損失。

彭博美國公債指數周一上漲0.2%，如今回到2022年年終水準。投資 人原本以為2023年將是「債券年」，卻幾經波折，這是因為美國經濟強韌，導致聯準會（Fed）延長升息 周期。

接著隨通膨放緩，勞動市場出現鬆動，投資人又押注Fed已完成升息，且將在明年上半年轉而降息。

野村證券雪梨利率策略師Andrew Ticehurst說：「成長動能已到頂峰，通膨也後繼無力，央行緊縮周期已經結束。殖利率 仍比過去高很多，若有去風險的發展，利率仍有上漲空間。」

美國公債市場今年波動與風險較高的股票等資產無異。根據洲際交易所（ICE）的MOVE指數，美國公債市場隱含波動率3月達到2008年金融危機以來最高水準。

彭博美國公債指數本月上漲2.8%，創下3月來最大漲幅。聯邦基金期貨顯示，交易員10月底原本押注再升息一次的機率為40%，如今轉而排除升息並預料會在2024年中降息。

美國公債今年至1月18日為止大漲3.1%，至少創下1988年來最佳年初表現。接下來就業和通膨數據強勁提高Fed升息的預期心理，美債又抹除年初漲幅。3月銀行爆發危機，再度引發一波更強勁的反彈，使美債在4月一度出現4.2%的回報。接下來，美債連續六個月下滑，這是2011年以來最長的連跌走勢。

今年債市到頭來就算表現平平，對於債券投資人來說也算一大安慰，美國公債2021年已跌2.3%，2022年又出現12.5%的空前跌幅。若單純持有美國國庫券，今年已有4.5%的回報。