微軟和輝達帶動 史指和那指連漲5日

在執行長納德拉(Satya Nadella，圖)宣布前OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)將加入這家科技巨頭並領導一個全新的AI研究團隊後，微軟上漲2.05%，創下52周新高。路透

受微軟和輝達領銜的科技股強勁上漲的推動，美股大幅上漲，展開縮短交易的假期周。

道瓊工業指數上漲203.76點或0.58%收3萬5151.04點。史坦普500指數上漲33.36點或0.74%收4547.38點；那斯達克指數上漲159.05點或1.13%收1萬4284.53點。這史指和以科技股為主的那指連續第5天上漲。

在執行長納德拉(Satya Nadella)宣布前OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)將加入這家科技巨頭並領導一個全新的AI研究團隊後，微軟上漲2.05%，創下52周新高。

晶片製造商輝達(Nvidia)也上漲2.28%，在21日盤後發布財報前，該股收盤創下歷史新高。

科技和通訊服務是史指中漲幅最大的類股，分別上漲1.5%和1%。Palo Alto eworks上漲5.24%，英特爾上漲2.12%。與此同時，派拉蒙上漲5.61%，Netflix緊追在後，上漲1.84%。

美股23日因感恩節假期休市。24日也將是縮短的交易日。近年來，感恩節假期前後的交易一直波動較大；但根據《股票交易員年鑑》，11月仍然是史指表現最好的月份。

市場多頭在年底仍保持熱情，特別是上周公布的低於預期的美國通膨數據，安撫了投資 人對居高不下物價的緊張情緒，並提供了聯準會可能停止升息的充滿希望跡象。在20年期公債拍賣強勁後，殖利率 20日也持續下跌。

美國銀業Ascent Private Capital Management資深投資策略師海林(Tom Hainlin)表示：「推動近期從10月底到今天反彈的因素之一，是國債殖利率下降了約0.5個百分點，這顯然支撐了資產價值。」

可以肯定的是，他點出財政支出和赤字問題對殖利率帶來上行壓力的風險，「因此債券市場仍在波動。但到目前為止，殖利率下降確實支撐了那些風險較高的資產價格，這將是2024年的重點領域。」

華爾街也將密切關注定於21日發布的最新聯準會會議紀錄。

由於預期石油輸出國組織(OPEC)可能在本周末再次實施減產，油價 上漲逾2%。

全球指標布蘭特原油1月合約上漲1.71元或2.12%收每桶82.32元；西德州中質原油(WTI) 12月合約上漲1.71元或2.25%收每桶77.6元。

繼上周因供需擔憂而迅速拋售後，石油價格已連續兩個交易日上漲。

交易商現在關注OPEC及其盟友是否會在26日會議上實施進一步減產，以應對油價下跌。

Wolfe Research表示，由於即將舉行拍賣，國債殖利率可能會在2023年底前扭轉走高趨勢。

該公司首席投資策略師森耶克在最新報告中寫道：「我們認為，財政部的第4季發債計畫只是暫時緩解了對供需失衡的擔憂。」「像最近的30年期國債拍賣這樣的事件更多，就有可能從現在到年底推高利率。」

美國駕駛人可能會在感恩節看到2020年以來最便宜的每加侖汽油價格。

GasBuddy指出，美國一加侖汽油價格現已下跌9周，是2022年夏季以來最長的下跌趨勢。

到23日，汽油價格可能會達到3.25元，這將是自2020年疫情抑制需求以來最低的感恩節水準。

根據AAA和GasBuddy，目前已有11州的汽油價格低於每加侖3元。

價格下跌是因為需求疲軟；每年此時這個現象。也是最近幾周原油價格下跌的結果。

26日舉行的OPEC會議可能會決定汽油價格下一步走向。越來越多人猜測OPEC可能會進一步減產。