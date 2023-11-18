明年海運景氣如何？航運大老警告新船下水 動盪期將至

法國達飛海運（CMA CGM）執行長薩德警告，疫情造就的航運榮景期時所訂購的新船，將在2024年下水，航運業正進入動盪期。美聯社

法國達飛海運（CMA CGM）的億萬富豪老闆薩德（Rodolphe Saade）警告，疫情 造就的航運榮景期時所訂購的新船，將在2024年下水，航運業正進入動盪期。

彭博資訊報導，世界第三大貨櫃航運公司的執行長薩德說：「本行業的困難之處是，明年起有些貨櫃船將進入市場，可能有造成供需失衡的風險」。

航運業展望在近幾個月明顯轉趨黯淡，馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag Lloyd）、達飛等航運巨擘，公布的第3季盈餘均暴跌，並出具削減成本計畫。部分公司說，害怕頹勢會持續到2024年。

薩德表示，預計明年貿易將成長2%~3%，達飛「財務穩健」，在營運國家享有顯著市占，將協助該公司度過難關。他說：「航運業習慣於這種起伏，這完全是周期性的。我們在2021、2022年表現絕佳，如今邁入較正常的時期，已為此作好準備」。

當前低潮已使航運業出現部分重整。馬士基和地中海航運公司（Mediterranean Shipping）在全球物流的競爭加劇，年初宣布，終止十年來船隻共享的合作協議。

但薩德說，他對達飛所屬的海洋聯盟（Ocean Alliance）感到滿意。該聯盟成員包括中國國企中遠海運。