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美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

編譯湯淑君／綜合外電
分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透
分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美國長期公債殖利率17日下滑，全周降幅可觀，30年期美債殖利率更寫下2023年來最大周線降幅紀錄，反映近日數據指向經濟減緩，助長投資人對聯準會（Fed）明年降息的預期。但分析師警告，殖利率降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。

美債殖利率急升後又猛墜

MarketWatch報導根據道瓊市場數據，美國10年期公債殖利率17日小跌3個基點至4.441%，一周來下滑18.6個基點。30年期美債殖利率17日降2.5個基點至4.597%，全周降13.6個基點，連續第四周走下坡，且這四周的降幅是2022年12月16日以來最大。

這與數周前美債殖利率竄升的情景南轅北轍。10月中旬時，30年期美債殖利率衝上5.1%，10年期殖利率也短暫升上5%。債券殖利率與價格走向相反。

短短幾周光景，10年期殖利率先是躍升50個基點，隨後又從5%以上猛掉逾50個基點，17日早盤甚至跌破4.38%，暴起暴落走勢令人看得目瞪口呆。一些市場觀察家說，殖利率跌得太快，和之前升得太急同樣令人不安。

債市失去穩定錨以致波動劇烈

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗上彭博電視節目時說：「我認為，降得太快了。」

伊爾艾朗建議投資人：繫好安全帶。他說：「我們仍然失去三個穩定債市所需的錨：經濟錨、經濟錨或政策錨。既然三錨盡失，劇烈的波動將持續下去。」

往好的方面看，伊爾艾朗指出有一點讓他驚異：債市波動如此劇烈，竟然「不見任何東西斷裂」。他說，美國公債市場堪稱全世界最重要的市場，波動卻如此之大，至今卻似乎沒發生什麼事，「一年前我會認為那是不可能的事。市場運作的韌性令我訝異」。

近來殖利率陡降原因何在

富蘭克林坦伯頓固定收益投資長德賽也說：「殖利率降得太快了。我不認為有基本面支撐。我認為，我們或許會面臨走勢大逆轉。」她認為，殖利率可能回升到接近5%。

德賽表示，目前的殖利率水準反映對Fed頻頻降息的預期，但那是不切實際的想法，顯示交易員認定將從通膨周期退場，那情境比完美「軟著陸」還要美好。

本周二（14日）美國10月消費者物價指數（CPI）公布後，芝商所（CME）FedWatch網站顯示，聯邦資金期貨市場交易員預期，Fed明年底前可能四度調降聯邦資金利率目標區間（現為5.25%~5.5%）、每次降1碼（0.25個百分點）。

德賽認為，最近美債大漲、殖利率陡降，反映華爾街常見的行為：害怕錯過（FOMO）。她說：「見到殖利率迅速滑落50個或60個基點，似乎嗅到害怕錯失良機的味道。」

Capitol證券管理公司首席經濟策略師安傑科接受MarketWatch訪問時表示，他認為，美國公債這波漲勢是受空頭回補買盤所驅動，但現在投資人開始反思：「是否太急太猛了？」

對後市不宜太樂觀

安傑科指出，此刻看來，債市「風險大於報酬」，因為美國公債市場流動性已稀薄，感恩節假期當周交易時間縮短，情況會更惡化。況且，最近汽車工會勞工贏得大幅加薪，可能引起其他產業工會仿效，美國通膨降幅可能減緩。

巴隆周刊（Barron's）報導，Macro Intelligence 2 Partners報告指出，市場最近太亢奮，包括美股史坦普500指數從低點翻揚近10%，10年期美債殖利率從峰頂回落50個基點，都反映投資人期待經濟「不冷不熱、恰到好處」的情境，也就是通膨消退且實質成長仍強勁。但這種樂觀心理導致金融情勢再度寬鬆，可能破壞Fed進一步壓抑通膨的努力，反倒會阻止Fed降利率。

再者，美國預算赤字巨大，迫使財政部大量發行新債，也將限縮美債殖利率的降幅。

PGIM固定收益首席策略師提普預料，殖利率曲線將「正常化」，重返長期利率比短期現金利率高50至100個基點的常態。那麼一來，即使Fed降利率，債券投資人可期待的將只是利息收益，而不是伴隨長債殖利率滑落而來的價格上漲。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗建議美國債市投資人：繫好安全帶。圖／路透
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗建議美國債市投資人：繫好安全帶。圖／路透

殖利率 投資 降息

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