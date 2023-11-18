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空頭難為 放空大咖錢諾斯關閉旗下避險基金

編譯陳苓／綜合外電
華爾街知名大空頭錢諾斯（Jim Chanos），將關閉他操盤近40年的避險基金。路透
華爾街知名大空頭錢諾斯（Jim Chanos），將關閉他操盤近40年的避險基金。路透

華爾街知名大空頭錢諾斯（Jim Chanos）操盤的避險基金，專門放空他認為股價過高，或涉及詐欺的公司，現在他要關閉這檔掌管了近40年的基金。

華爾街日報報導，錢諾斯旗下公司Chanos & Co，資產規模從2008年的60億美元，如今剩下不到2億美元。他預計會在12月31日前，返還多數現金給投資人。

彭博資訊取得錢諾斯寄發給投資人的信函，內容寫道：「大家都知道，多/空股票業務模式蒙受壓力，（外界）對基本面選股的興趣消退」。儘管他對研究和投資仍充滿熱情，但覺得需要以不同的管道追尋這些愛好。

錢諾斯最知名的戰役是放空能源交易商安隆，安隆2001年12月因會計醜聞破產前好幾個月，他就已出手做空。另外，他放空支付公司Wirecard也賺了一筆，Wirecard 2020年表示，帳上紀錄的數十億歐元從未存在。

另外，錢諾斯也因看空特斯拉聞名。他2016年開始做空特斯拉，但特斯拉2020年底獲納標普500指數後，他減少了特斯拉的空頭部位。

他今年2月揭露做空通用汽車的部位，理由是該公司的公允價值遠低於當前股價，可是通用今年來股價大漲83.4%。

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