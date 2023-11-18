OPEC+可能進一步減產 布蘭特原油收復80美元防線

據傳沙烏地阿拉伯準備將減產行動延長到明年。（路透）

油國組織與夥伴國（OPEC+）基於油價 持續下跌，以及對以色列 ─哈瑪斯戰爭備極憤怒，正考慮進一步減產，而沙烏地阿拉伯也準備將減產行動延長到明年，帶動國際油價周五強勁反彈逾4%。

布蘭特原油明年元月期貨每桶上漲3.19美元，收復80美元防線，報80.61美元；西德州12月期貨上漲2.99美元，報75.89美元。

周四油價跌到77美元，創4個月來低點之後，據4位熟悉沙國政府事務的人士表示，沙國現行日產量減少100萬桶的作法原本到今年12月結束，現在很可能將減產措施至少持續到明年春季。目前沙國日產量約900萬桶，而沙國最大日產能達1200萬桶。

另外OPEC+將在11月26日召開部長會議時，將討論日產量進一步減產100萬桶的可能性。儘管最近油價下跌是促使OPEC+再擴大減產的主因，但一些會員國也對以色列在加薩引發的人道危機極為憤怒，科威特、阿爾及利亞與伊朗代表對以哈衝突的反應最強。

另一位與波斯灣國家高層熟識的人士表示，「你們不應低估OPEC國家的憤怒，以及波斯灣地區領導人承受的民眾壓力」。他表示，雖然並不會重演1970年代時的石油 震撼，但華府與華爾街都對石油供給可能吃緊的風險掉以輕心。

摩爾大通分析師馬雷克表示，OPEC+可能進一步減產100萬桶，以預先反制明年上半年「可能出現的需求疲軟」；如果落實再減產，沙國可能要其他會員國「共同承受這項負擔」。

其他分析師指出，沙國能源部長阿布都阿濟茲可能催促其他國家擴大減產，或執行之前做出的減產承諾，並以沙國可能再度全面增產來威脅其他會員國。

不過一些專家指出，OPEC+各國將考慮本身在國際舞台的地位逐漸提昇，因此可能對減產步步為營，例如阿聯是本月聯合國COP28的地主國。RBC資本市場公司商品研究主管克羅夫特表示，「中東目前情勢相當微妙。儘管油市基本上不認為以─哈衝突會擴大，但風險仍然很高，尤其是以色列與黎巴嫩真主黨之間的對抗可能把伊朗也拉入衝突」。