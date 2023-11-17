通膨讓精品業哭了 讓當鋪業笑了

在消費者承受經濟壓力下，當舖業者的業績大增。 美聯社

生活成本飆高和俄烏與以巴戰爭，已打擊高檔精品和珠寶商的銷售，卻也促使更多人典當名表和珠寶，帶動當鋪業者的業績。

彭博資訊報導，英國大型當舖業者的執行長說，在中東緊張局勢下，刺激黃金價 格上漲，通膨壓力也促使更多人以珠寶和名表作為借款的抵押品，或直接售予當鋪。二手名表的買氣也在上升，這常被視為一種更划算和環保的選擇。服飾轉售商RealReal上季的銷售和利潤 ，也都超越市場預期。

這些因素，導致英國前兩大上市當鋪業者營收大增，H&T集團和Ramsdens控股，在過去兩年股價分別跳漲60%和28%，在此同時，精品大廠從LVMH到歷峰和Burberry，銷售不是放緩，就是縮減。鑽石需求也急劇下滑，以致戴比爾斯（De Beers）近來採取了不尋常的措施，讓買家可以只看不買。

當鋪業者的存貨，通常來自流當品和民眾出售的物品，由於珠寶價格與黃金的殘值連動，在俄烏戰爭和以巴衝突推升金價後，使出售珠寶更具吸引力。黃金過去一年已上漲10%。

也有更多人在典當物品。H&T典當登記簿的價值在6月攀抵1.146億英鎊（1.43億美元），比去年同期激增35%，同業Ramsdens 8月的借款紀錄也創下新高。這種情況不僅僅侷限在英國。美國德州 的當鋪巨頭FirstCash控股，第3季的營收年增17%至7.863億美元，優於市場預期。

民眾承受經濟壓力只是一半的原因。畢竟若無法轉賣，當鋪也沒有收受這麼多物品的必要。EZCorp公司執行長吉凡說：「我們確實已看到門市和網路客戶的成長。」該公司在止於6月的三個月，營收年增18.5%至2.558億美元。他說：「從我們的財報你可以看出，業績成長動能強勁。」