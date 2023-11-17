史指收盤微升 股指連漲三周

史坦普500指數上漲，並在11月的強勁反彈中連續第3周上漲。（中央社）

史坦普500指數上漲，並在11月的強勁反彈中連續第3周上漲。

史指上漲5.78點或0.13%收4514.02點。道瓊工業指數上漲1.81點或0.01%收3萬4947.28點。那斯達克指數上漲11.81點或0.08%收1萬4125.48點。

主要股指均連續第3周上漲。史指上漲2.2%，那指上漲約2.4%，道指本周收漲1.9%。這是道指和史指自7月以來首次連續3周上漲，那指則是自6月以來首次連續3周上漲。

這些漲幅是由溫和的美國通膨數據引發的。給投資 人帶來了希望，即聯準會在利率政策上的強硬立場可能已經成為過去。

本月股指大幅上漲。11月至今史指上漲7.6%，道指上漲5.7%，那指上漲9.9%。

Horizo​​​​n Investments投資長拉德納(Scott Ladner)表示，「今年底前的走勢不是我們會以一點反彈結束，因為看來的確可能會以一點反彈結束。」

拉德納認為爭論將圍繞下一個市場領漲者，「會是小型股和新興市場，就像在2023年大跌的失敗者一樣嗎？」「它們會成為龍頭嗎？或者會繼續延續一整年的大型科技股漲勢？」

Gap第3財季業績優於預期，股價上漲30.58%。電動車充電網路ChargePoint宣布對最高管理層進行重組，並下修第3季營收財測，股價下跌35.46%。

11月的股市上漲特別對一種股票 有利：科技股。

巴克萊分析師克里希納(Venu Krishna)寫道：「11月的歷史性強勁開局導致科技股大幅擴張，使該集團的長期本益比中位數比第3季末更高。」「大型科技公司是少數每股獲利預期上升的公司之一，而且它們的股價上漲得更快。」

這位分析師補充說，因此，整個科技業目前的交易價格溢價近25%，處於10年區間的第95個百分點。

美國商銀表示，總體而言，11月多頭基金增加了對亞洲的活躍曝險，同時減少了對歐洲的曝險。

分析師圖波(Nigel Tupper)寫道：「從全球產業來看，基金增加了122億元非必需消費品的主動投資，同時減少了科技161億元和工業128億元的主動投資。」「基金仍然減碼亞洲，因此，如果已開發市場的通膨回落並且中國以刺激措施支持經濟，那麼部位可能會重新建立。」

他補充說，本月美國多頭基金對活躍股票部位的最大變化，是加碼特斯拉並削減Lululemon Athletica。歐洲基金加碼匯豐銀行並減碼山德士集團，而日本基金經理人則加碼NEC並減碼奧林巴斯。

在本周稍早的拋售將美國原油推入熊市後，油價 17日反彈。西德州中質原油(WTI) 12月合約上漲2.99元或4.1%收每桶75.89元；布蘭特1月合約上漲3.19元或4.12%收每桶80.61元。

油價大幅拋售後出現反彈，美國原油跌入熊市，較9月高點下跌22%。

Roth MKM資深研究分析師馬里亞尼(Leo Mariani)將17日的反彈描述為「投機者清算後的死貓反彈」。

如果以獲利評論來看，企業高層對通膨的擔憂就會越來越少。

FactSet資深獲利分析師巴特斯(John Butters)表示，隨著第3季財報季即將結束，至今發布財報的史指中約有276家在分析師電話會議上將「通貨膨脹」視為一個重要因素。

這是自2021年第2季以來的最低數字，當時通膨飆升至1980年代初以來的最高點。巴特斯指出，金融和工業是最常討論這個主題的產業。

Vitrus Investment Partners資深董事總經理泰拉諾瓦(Joe Terranova)表示，投資人不急於在更加低迷的市場拋售。

他表示：「今天市場非常安靜，歷史通常建議不要在安靜的市場上出售。」「我仍然認為還有更大的上升空間。」

他補充說，即使2024年經濟放緩並且大部分市場收益已經實現，「人們的偏見和傾向仍然是進入市場並成為買家。」

史指所有類股本周都上漲，房地產類股預計將實現4.3%的最大漲幅。

Alexandria Real Estate Equity、American Tower和Crown Castle本周均上漲超過8%。