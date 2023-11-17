交易者大舉敲進買權 策略師：美股近日有撐

交易員大舉敲進與熱門美股ETF連結的買權，選擇權市場策略師說，這有望讓美股在未來幾天進一步走升。（路透）

美國本周稍早發布的通膨數據優於預期，帶動美股 翻紅，交易員並大舉敲進與熱門美股ETF連結的買權。選擇權市場策略師說，這有望讓美股在未來幾天進一步走升。

MarketWatch報導，Asym50是美國選擇權市場分析的供應商，該公司創辦人費雪彙整的數據顯示，與價值2.4兆美元股票、ETF、期指連動的選擇權，將在本周五（17日）到期。

高盛 分析師團隊製作的圖表顯示，與好幾檔人氣ETF有關的買權，包括SPDR史坦普500指數ETF（SPY）、Invesco那斯達克 100指數ETF（QQQ）、iShares羅素2000 ETF（IWM）、本周買氣爆量。交易者拋售賣權，轉進買權，使得買權-賣權的偏斜指數重挫。

買權代表看好標的證券或指數，買權買家能在標的資產上漲時獲利，賣權則恰恰相反。

另外，據高盛數據，與追蹤羅素2000的IWM買權連動的偏斜指數，跌至歷來最低點，顯示這個以往不受寵愛的指數，出現極度多頭的情緒。

但是由於與IWM連動的買權，大約有三分之一在17日到期。要是交易員選擇不延展部位，過去兩周推升小型股急漲的部分動能，可能會隨之消退。

然而，需求激增，可能也是更多交易者搶進小型股的跡象，期盼小型股續揚。此一類股今年來的表現持續落後大型科技股。