三星傳中斷與京東方關係 加強與日韓台供應商合作

韓媒報導，三星電子正切斷和京東方的關係，想重整供應鏈，轉而聚焦國內夥伴，並擴大和樂金顯示器及台灣友達光電等其他供應商合作。(美聯社)

南韓 媒體報導，三星 電子正因侵權爭議頻傳與美中緊張提高不確定性，切斷和中國顯示器龍頭京東方之間的關係，想重整供應鏈 ，轉而聚焦國內夥伴，並擴大和樂金顯示器（LGD）及台灣友達光電（AUO）等其他供應商合作。

BusinessKorea報導，南韓產業人士15日透露，京東方上季不再是三星電子電視面板的三大供應商之一。京東方是主要液晶面板供應商，上半年占三星電子電視面板採購量的10%，當時還排名第三。

在三星電子的第3季季報中，裝置體驗（DX）部門電視與顯示器螢幕裝置面板的主要供應商名單，未列入京東方，是2015年第4季以來首見。分析師認為，三星的目標是重整合作夥伴，聚焦於國內企業。

三星電子據傳計劃切斷和京東方的中長期關係。三星電子旗下的三星顯示器和京東方已陷入多項法律爭端，包括侵竊取商業機密爭議，最近三星顯示器在美國國際貿易委員會（ITC）提告，指控京東方侵害其OLED面板和模組技術的相關商業機密。

南韓產業人士預期，由於和京東方之間的衝突，三星電子將擴大和其他供應商合作，包括樂金顯示器、日本夏普及台灣友達光電。為了因應三星電子重整供應鏈，樂金顯示器預料將提高廣州液晶面板廠的運轉率，提高明年的出貨量到1600萬片，高於今年的900萬片。