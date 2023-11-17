我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀APEC場邊會晤賀錦麗 談區域發展

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

孟格為股神辯護：巴菲特沒絲毫可能做邪惡事替自己賺錢

編譯季晶晶／綜合16日電
波克夏副董事長孟格（左）為長年事業夥伴巴菲特辯護，指他不可能跟單波克夏操作來替自己賺錢。(美聯社)
波克夏副董事長孟格（左）為長年事業夥伴巴菲特辯護，指他不可能跟單波克夏操作來替自己賺錢。(美聯社)

針對「股神」巴菲特（Warren Buffett）傳出以個人帳戶跟單波克夏股票操作一事，波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）在周四播出的CNBC專訪中替他辯護。

孟格指出，巴菲特大部分財富都在波克夏股票上，他還把錢都捐出去了，因此，懷疑他事先獲知波克夏怎麼掛單，而跟著買股或賣股以謀求私利的說法，沒有道理。

孟格說：「我認為，沒有絲毫可能，巴菲特會做出非常邪惡的事，好替自己賺錢。他更關心波克夏而不是他自己賺不賺錢。他所有的錢都捐掉了。那些錢甚至不是他的了。」

非營利調查新聞網站ProPublica於11月9日報導，巴菲特至少有三次進行個人股票交易，時間在波克夏買賣同檔股票之前不久或落於同一季。ProPublica引述國稅局外洩的數據作為消息來源。

根據ProPublica的報導，巴菲特2000年到2019年間至少出售4.66億美元的個人股票。這只占巴菲特整體淨資產很小的一部分。8月份的一份證券申報文件顯示，巴菲特持有超過20萬股波克夏A股，持倉價值在1000億美元以上。

波克夏 巴菲特 股票

上一則

通膨避險 投資基金大買美國農地

下一則

騰訊儲輝達H800晶片 總裁：足夠支撐幾代更新

延伸閱讀

巴菲特Q3繼續站在賣方 出清GM、嬌生股票 僅買這媒體股

巴菲特Q3繼續站在賣方 出清GM、嬌生股票 僅買這媒體股
馬斯克：巴菲特早該在特斯拉市值僅目前0.1%時投資

馬斯克：巴菲特早該在特斯拉市值僅目前0.1%時投資
巴菲特抱短債、避長債和美股 股神在打什麼算盤？

巴菲特抱短債、避長債和美股 股神在打什麼算盤？
巴菲特的波克夏又要發行日圓債券 今年來第二度

巴菲特的波克夏又要發行日圓債券 今年來第二度

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺