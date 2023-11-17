傳美商應材遭刑事調查 疑規避出口管制供貨中芯

美國半導體設備製造商「應用材料公司」可能規避出口管制，供貨給中國的中芯國際集成電路製造有限公司（SMIC），因而遭受美國刑事調查。(路透)

路透根據3名知情人士消息報導，美國半導體設備製造商「應用材料公司」可能規避出口管制，供貨給中國的中芯國際集成電路製造有限公司（SMIC），因而遭受美國刑事調查。

知情人士說，美國最大半導體設備製造商「應用材料公司」（Applied Materials Inc.）在沒有出口許可下透過韓國運送設備給中芯國際，因而遭到美國司法部調查。路透社首度報導調查細節。

應材股價聞訊下跌7.3%，這家公司剛發季度財報。

美國先前以國安為由，限制向中國輸出先進晶片 和晶片製造設備，司法部和商務部 今年稍早成立專責小組，調查並起訴違反出口管制的刑事責任。這些規定目的在於遏阻美國技術流入中國後，可能被用以強化中國軍事和情報能力。

總部設在加州聖克拉拉（Santa Clara）的應材今天表示，他們去年10月就率先披露公司收到麻州 聯邦檢察官辦公室傳票，要求提供對特定中國顧客出貨相關資料。

應材在聲明中說：「公司持續與政府合作，且一直致力遵守規範和全球法律，包括出口管制和貿易規定。」

麻州波士頓（Boston）聯邦檢察官辦公室說：「我們對調查情事不證實或否認。」

兩名消息人士透露，辦公室國安小組檢察官正負責這項調查。

路透無法確定應材是否違法，目前也不清楚調查結果出爐後是否會提出指控。

這些消息人士表示，這家公司在麻州製造半導體設備，然後多次將設備從格洛斯特（Gloucester）的工廠運到韓國子公司，接著從韓國轉運到中芯國際，而且是在美國商務部2020年12月將中芯國際列入出口管制實體清單（Entity List）後開始出貨，時間發生於2021年和2022年。

美方以與中國軍方有關聯為由，將中芯國際列入出口管制實體清單。中芯國際並未立即就應材供貨一事回應置評請求。中芯國際2020年曾否認與中國軍方有關聯，並表示公司製造晶片和提供服務「僅為民用和商業最終使用者及最終用途」。

負責監督出口管制的商務部發言人婉拒置評；中國駐華府大使館發言人未立即回應置評請求。