史坦普500指數微漲 道瓊因思科、沃爾瑪拖累收低

道瓊工業指數周四因思科和沃爾瑪拖累而收低，史坦普500指數微漲。(路透)

史坦普500 指數和那斯達克指數周四勉強小幅收高，道瓊工業指數則在科技股和零售股風向指標思科（Cisco）和沃爾瑪 （Walmart）令人失望的財測拖累下小跌，結束連續四天的漲勢。

道瓊工業指數下跌45.74點，跌幅0.13%，收34,945.47點。史坦普500指數上漲5.36點，漲幅0.12%，收於4,508.24點。那斯達克指數上漲9.83點，漲幅0.07%，收於14,113.67點。

網路設備巨擘思科下調全年營收和獲利預期，股價暴跌9.8%，市值下跌逾200億美元。網安公司Palo Alto Networks股價重挫5.4%，因周三稍晚對第2季營收的預測不如預期。

全球最大零售商沃爾瑪的股價繼前日創下歷史新高後、周四大跌8.1%。儘管上調年度營收和獲利預期，但這家零售巨擘聲稱，通膨令美國消費者支出謹慎。

史坦普500必需消費品類股因此下跌1.2%，並拖累了零售商類股，Dollar General和Dollar Tree均下跌4.2%。目標百貨（Target）下跌0.4%，回吐上個交易日的部分漲幅。

Murphy & Sylvest資深理財顧問和市場策略師Paul Nolte說，鑒於思科和沃爾瑪是「各自行業的中堅力量」，它們的疲軟讓人對消費者形勢或許還有科技行業狀況產生了一些質疑。

但也有人指出周四盤中的正面跡象，包括微軟、蘋果和輝達（Nvidia）在內的大型股都上漲。

紐約Ingalls & Snyder公司資深投資 組合策略師Tim Ghriskey說：「當日主要股指基本持平，但仍可以看到大型科技股或成長股表現強勁。這是我們最近在市場上看到的正面趨勢的延續。」他提到，聯準會似乎已經結束升息周期，這讓投資人鬆一口氣。

聯準會理事Lisa Cook表示，她已經意識到經濟存在不必要的急劇下滑的風險，金融環境收緊給某些經濟領域帶來壓力；克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特接受CNBC訪問表示，她尚未決定是否仍需要再次升息，並補充表示官員有時間觀察經濟的發展情況。

華爾街密切關注周四發布的另一批經濟數據：美國持續申領失業救濟金人數升至近兩年來最高；美國10月製造業產值降幅超過預期，主因是罷工影響汽車製造商和零組件供應商的經營；與此同時，住宅建築商信心觸及2023年最低。

Harris Financial Group的Jamie Cox說，「貨幣政策的滯後性如今正趕上經濟，從投入成本到工業產值再到勞動力，現在這場戰役從通膨轉向了保持經濟成長和避免衰退。降息比人們想象的更近了」。

能源股是周四受創最嚴重的類股，也是史坦普500指數中本月唯一下跌的類股。受燃料供應增加和價格下跌影響，史坦普500指數中的能源股下跌2.1%。

油田服務公司Baker Hughes和Halliburton分別下跌4.1%和3.3%。煉油商Marathon Petroleum下跌3.5%。雪佛龍股價因美國原油價格下跌約5%而下滑1.6%。

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen說：「今天的主要驅動因素是那些想逢高拋售的人和那些想逢低買入的人之間的拉鋸戰。經濟數據沒有糟糕到足以引發太多經濟衰退擔憂的程度，但也沒有好到足以激發太多熱情。我們正在進入一個假節時期，在這期間，小小意外都可能會對股價產生巨大影響。」