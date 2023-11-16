拜習二會解凍美中關係 中國股買進訊號閃現了嗎？

拜登總統（左）與中國國家主席習近平會晤，或許已局部驅散美中衝突最糟情境發生的疑慮，但有關中國經濟展望和美中對峙的風險猶存。美聯社

拜登 總統與中國國家主席習近平15日會晤四小時，達成一些共識，包括兩國軍方恢復直接溝通管道、合作抑制合成鴉片類藥物芬太尼的生產，也討論人工智慧（AI）風險等議題。分析師認為，事隔一年，期間歷經間諜氣球、時任眾議院議長裴洛西訪台引起解放軍擴大軍演擾台、華府強化對中國取得先進技術的管制等爭議，拜習二會終於回到一年前「重啟對話、避免衝突」的原點，重新再出發。

巴隆周刊（Barron's）報導指出，拜習會 讓美中關係「解凍」，但不表示中國股市已閃現「買進」訊號，因為拜習會未能扭轉投資 人對中國市場悲觀的看法。理由有二：中國經濟仍步履蹣跚，而且美中敵對、競爭關係未變。縱使兩國領袖努力穩定美中關係，但雙方在眾多領域意見分歧不見改善跡象。

中國經濟蹣跚而行

要激起國際投資人對中國股市的興趣，北京當局必須擴大實施刺激措施，以活絡經濟。

從零售銷售到民間信貸成長，一連串10月經濟數據都顯示中國成長已減速慢行到「貧血」的地步，而且信心仍萎靡不振，固定資產投資進一步萎縮。

美中競爭關係未變

許多投資人仍對美中關係走向憂心忡忡，尤其過往承諾未必總是付諸行動。

拜登就表示，美中「處於一種競爭關係」，「但我的職責是使這種關係理性且可控制，不至於造成衝突。那正是這場會談的目的」。習近平雖駁斥「脫鉤」論調，並表示美中衝突對抗不是選項，但他也告訴拜登，想改變對方是不切實際的。

美中競爭關係逼得兩國設法自給自足、減少依賴對方，並找尋反制對方之道。全球企業也紛紛重新評估對中國曝險。

儘管拜習會語調緩和，很少人認為拜登政府會放鬆反制中國的力道，尤其2024年美國總統大選在即，共和黨籍候選人一致批評拜登對北京不夠強悍。

結論

拜習二會或許已局部驅散美中衝突最糟情境（兵戎相見）發生的疑慮，至少就此刻而言；但有關中國經濟展望和美中對峙的風險猶存，足以繼續讓投資人對重返中國市場裹足不前。