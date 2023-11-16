美股早盤／漲勢按暫停鍵 3大指數開低震盪 思科暴跌12%

美股本月以來的漲勢在16日早盤按下暫停鍵，紐約三大指數開低後在平盤附近震盪。(路透)

美股本月以來的大漲氣勢在16日早盤按下暫停鍵，紐約三大指數開低後在平盤附近狹幅震盪。思科和沃爾瑪 因展望保守，開低走低。

道瓊指數漲勢維持四天後止步，早盤跌約0.2%，標普500和那斯達克綜合指數跌幅也在0.2%左右，費半和台積電 ADR都跌約0.4%。截至16日早盤，標普500指數11月以來漲約7%。

網路設備大廠思科（Cisco）15日盤後公布會計年度第1季（8至10月）財報，營收年增8％至147億美元，經調整後每股盈餘達1.11美元，雙雙優於市場預期。

不過，思科預估本季營收介在126億至128億美元，遠不及分析師預期的142億美元，調整後每股盈餘預估為82至84美分，也不如市場預期的99美分，導致該公司16日早盤大跌逾12%。

零售業巨擘沃爾瑪上季財報優於市場預期，但看淡年底購物季檔期，早盤跌逾7%。

另外，美國勞工部 16日公布的數據顯示，截至11月11日當周，首次申領失業金人數升至23.1萬人，站上8月以來最高水準，而截至11月4日當周，持續申領失業救濟人數增至187萬人，是連續第八周增加，且攀抵近兩年來最高，凸顯失業者在求職方面挑戰漸增。