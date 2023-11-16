拜登、庫克、馬斯克與習相見歡 對全球經濟有何意義？

與拜登總統結束會談後，中國國家主席習近平接見並宴請美國一群企業主管。(美聯社)

與拜登 總統結束會談後，中國國家主席習近平 接見並宴請美國一群企業主管，座上賓包括蘋果公司執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克 等美國企業領袖。儘管馬斯克據說有事無法留下來用餐，席間討論什麼，不難想像。

巴隆周刊（Barron's）報導，這場峰會證明，為何中國對美企如此重要。馬斯克和庫克需要進入中國龐大的消費者市場，他們擔心當地需求，也憂慮中國本土廠商對他們構成不公平競爭。

拜登也希望確保全球供應鏈運作順暢，與美企的利益相符。

至於習近平，則需要讓中國經濟儘快恢復快速成長。中國經濟現在面臨的風險是，還沒富起來人口就先老化了--勞動力老化意味著致富之路更加艱辛。

好消息是，商務往來並非零和遊戲，仍可能產生「雙贏」結局。

壞消息是，在全球地緣政治紛爭加劇的大環境下，未必能獲致雙贏的結果。拜登和前總統川普一樣，也認定美國不能容許中國躍為實力旗鼓相當的軍事對手，或在全球資源爭奪戰占上風。

習近平則希望使中國成為地緣政治超級強國，以及一股強大的經濟勢力。姑且不論是好是壞，習近平把台灣視為衡量全球政治與經濟影響力的一個指標。據巴隆周刊分析，台灣反對黨之間敲定「藍白合」協議，合攻2024總統大位，附帶重啟與北京對話的承諾，可能是台海兩岸緊張關係降溫的跡象。

同理，拜習會同意重啟美中軍方高層直接溝通管道，也有助於緩和美中緊張關係。沒人樂見過去數十年來中國崛起，最後導致美中公開衝突。

不過，拜習會其餘的成果普普，沒什麼能改變現況。例如，美中之間以牙還牙的關稅之爭猶在，這次拜習會上卻隻字未提。

在晚宴上，習近平思考美中究竟是夥伴還是對手關係，他的結論似乎是準備成為美國的朋友。可眼前的現實恐怕是：亦友亦敵。