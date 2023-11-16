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10年期美債殖利率跌破4.5% 市場估Fed下次會議不可能升息

編譯湯淑君／綜合外電
期貨市場交易員如今預料，Fed下月按兵不動的機率高達100%，受此激勵，美國10年期公債16日價格勁揚，走勢相反的殖利率跌破4.5%。(路透)
期貨市場交易員如今預料，Fed下月按兵不動的機率高達100%，受此激勵，美國10年期公債16日價格勁揚，走勢相反的殖利率跌破4.5%。(路透)

美國上周初領失業救濟金人數增幅大於預期，顯示勞動市場持續轉弱，可能給聯準會（Fed）抗通膨助一臂之力。期貨市場交易員如今預料，Fed下月按兵不動的機率高達100%，受此激勵，美國10年期公債價格勁揚，走勢相反的殖利率跌破4.5%。

勞工部說，止於11月11日當周美國初領失業救濟金人數增加1.3萬人，經季節因素調整後為23.1萬人，高於華爾街日報訪調經濟學家原先預測的22萬人。

最新數字仍落在20萬人至25萬人區間範圍內，一如今夏以來的情況。

最新初領失業救濟金人數發布後，美國10年期和2年期公債殖利率應聲下滑，分別降到4.453%和4.829%。

10年期美債殖利率一度在10月升上5%，是16年來峰頂，但之後已回落逾50個基點。

投資人最近蜂擁搶進美國公債，期盼通膨和經濟降溫將容許Fed最快明年中前啟動降息循環。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場人士如今認為，Fed下次在12月13日開會時，將維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.50%不變，明年1月底會議也一樣。

交易員也預期，Fed明年5月1日例會調降利率1碼（0.25個百分點）的機率升至48%，比一個月前的30%大增。

殖利率 勞工部 華爾街

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