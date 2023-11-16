習近平與美企主管晚宴 庫克、馬斯克都在座

中國國家主席習近平15日晚間在舊金山與300位美國企業主管舉行晚宴，許多知名企業領導人出席。(美聯社)

中國領導人習近平 15日晚間在舊金山凱悅飯店與300位美國企業主管的晚宴上強調，中國是個龐大的市場，而且也是好朋友，贏得特斯拉 執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、輝瑞董事長艾伯樂（Albert Bourla）等在座美企主管起立鼓掌。

習近平表示，「中國既是一個超大經濟體，且是超大市場；14億人的現代化是中國提供給全世界的一大機遇」。他說，「全世界為了有更好的未來，需要中國與美國合作」。

習近平對企業領袖表示，「對我們而言，首要問題是我們究竟是敵人，還是夥伴？」他警告，如果美、中互視對方為敵人「只會造成被誤導的決策，被引入歧途的行動，以及不利的結果」。

一位出席晚宴的主管表示，賓主之間都感到溫暖；「如果細數中國前20大美國企業的名單，這些主管全都在座」。橋水基金創辦人達里歐在前往會場的路上表示，他「對於（與習近平的）這重關係感到非常興奮」。

不過企業界領袖與分析家表示，他們並不預期「拜習會」將使美中關係完全和解。中國美國商會主席哈特表示，北京 當局監視美商在中國的業務，則是在傳達出「紛亂的訊息」；他希望習近平友好的言詞將滲透到官僚體系之中。他表示，一些美國集團仍然悲觀，但他認為對許多美國企業而言，「中國仍是一個重要市場，且有錢可賺」。

埃克森美孚公司執行長伍茲雖在中國興建龐大的石化廠，但他並未出席晚宴。伍茲表示，「中─美關係一向是潮起潮落」。

美國商務部前國際關係主管薄邁倫表示，儘管中方官員重新開始招攬美國企業界前來投資，並藉此來控管與美國政府的關係，但「時代已經不同」；他表示，基調是美國企業領袖不想再成為美、中政府的棋子。執行長們都有風險意識，且美─中大環境已使美商在中國經商的風險升高」。

中國人民大學美─中關係專家時殷弘表示，兩國政府都偏重國安，將使雙方關受到侷限；「如果經濟利益與國家安全發生衝突，國安無疑將擺在前面」。