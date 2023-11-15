PPI明顯降溫 道指再漲163點 連升4日

在更鼓舞人心的通膨數據支持下，美股繼前一交易日強勁反彈後再度攀升。（Getty Images）

在更鼓舞人心的通膨數據支持下，美股繼前一交易日強勁反彈後再度攀升。

史坦普500指數上漲7.18點或0.16%收4502.88點；那斯達克指數微升9.45點或0.07%收1萬4103.84點。道瓊工業指數上漲163.51點或0.47%收3萬4991.21點，連續第4個交易日走升。

指標10年期美國公債殖利率 上漲9個基點至4.537%。前一天該殖利率跌破4.5%門檻。

10月衡量批發物價的生產者物價指數(PPI)下跌0.5%，創2020年4月以來最大單月跌幅。然而，並非所有經濟數據都是正面的，因為零售額也出現下降。

基礎設施資本顧問公司創辦人兼執行長哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示：「顯然，利率是股市的關鍵驅動因素，今天的走勢很合理，因為生產者物價指數(PPI)非常非常酷，正如我們所預期的那樣。」「今天利率稍微回升一點，不是因為PPI，而是因為零售銷售相對於預期有點熱。」

華爾街 剛結束強勁的前一天交易日，史指和那指創下4月以來最佳單日走勢。因為10月消費者物價指數(CPI)持平；而《道瓊》共識預計為小幅上漲。

企業消息方面，Target因第3季業績優於預期而上漲17.75%。服裝公司V.F.評級在被摩根大通從減碼調升至中性後，該公司股價上漲14.13%。

由於國會試圖避免政府關閉，華爾街也將目光投向華府。14日晚間，眾院通過一項法案，其中包括一項「階梯式」持續決議。該措施將提交參議院投票。如果獲得通過，將提交給總統拜登簽署。如果沒有這項撥款法案，聯邦政府預計將在本周末關閉。

由於美國庫存增加和創紀錄的產量，油價 走低。

美國原油價格下跌1.6元或2.04%，西德州中質原油(WTI)12月合約收在每桶76.66元；全球指標布蘭特原油下跌1.29元或1.56%，1月合約收在每桶81.81元。

美國能源資訊署(EIA)公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加360萬桶。美國繼續以創紀錄的速度生產原油，達到每天1320萬桶。進口量小幅下降，每日減少2.1萬桶至約640萬桶。

人工智慧(AI)的使用不斷增加，推動了今年所謂的「Magnificent 7」股票的上漲。

由科技巨頭Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達和特斯拉組成的「Magnificent 7」今年來股價上漲了71%。AllianceBernstein分析師麥卡錫(Sarah McCarthy)表示，相較之下，大盤其他股票上漲7.5%，她預計這種漲勢將持續下去。

她指出，「預計Magnificent 7股票將在2024年和2025年占有整個美股18%的獲利比率，而市值占比為27%。到2024年，Magnificent 7的獲利成長率預計為19%，而市場其他公司的獲利成長率為6%。」

基礎設施資本顧問公司創辦人兼執行長哈特菲爾德(Jay Hatfield)認為，美國經濟很有可能在2024年毫髮無傷，「每個人都喜歡關注學貸支付對消費者的負面影響，但我們認為明年不會出現經濟衰退。」

他列舉了強勁的房產市場和汽油價格下跌作為催化劑，這對消費者來說非常利多，「這比償還學貸更重要。 支付學貸的消費者並不多，但每個人都直接或間接使用能源和汽油。」

亞特蘭大Fed分行表示，美國第4季經濟前景略為強勁。

該行的GDPNow模型預計第4季實質國內生產毛額(GDP)將成長2.2%。上周的預測為成長2.1%。

亞特蘭大Fed表示，個人消費和私人投資的預測也有所上升。

巴西Nu Holdings第3季財報雖然表面上強勁，但由於投資人拋售該股，該公司仍面臨壓力。

Nu調整後淨利為3.556億元，營收21億美元。根據StreetAccount數據，華爾街預計淨利2.942億元，營收20.5億元，但只有少數分析師接受調查。

Nu本季增加了540萬客戶，使其總數達到8910萬。淨利息收入較去年同期成長超過100%。

即使如此，該股還是下跌7.47%。

Nu股價的奇怪下跌可能部分是由於投資人獲利了結。Nu的股價在公布財報前今年上漲超過100%。