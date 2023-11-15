打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

多年前，一家沒沒無聞的美國壓鑄工具與設備公司TEI，將電動車 廠特斯拉 （Tesla）推向「一體化壓鑄」（Gigacasting）這個全新領域。這項技術標榜能將車體的許多大型零件，壓鑄成單一鑄造件，既省時又省錢。

不過，TEI為特斯拉提供的服務似乎到此為止。路透引述消息人士報導，TEI已同意與通用汽車（GM）簽訂一項鮮為人知的交易案，目前已是通用旗下一員，成為通用試圖彌補與特斯拉在電動車發展差距的戰略關鍵之一。

消息人士透露，通用收購的這家公司專精於砂模鑄造，這項技術之前幫助特斯拉加速發展超大型壓鑄模具，和允許特斯拉壓鑄更複雜的汽車零件。現在有TEI的幫助，通用也能以高效率加快推出平價電動車。

此時特斯拉正設法推出2.5萬美元平價車款。

消息人士還說，在與TEI分道揚鑣後，特斯拉比以往更加倚重另外三家專業鑄造公司。特斯拉已與這三家公司合作，在英國、德國及日本研發大型壓鑄模具，以便在未來十年生產數百萬輛平價電動車。

他們表示，與此同時，特斯拉正急忙尋找另外的專業砂模鑄造公司，以填補TEI留下的缺口，或者甚至在內部研發這項關鍵的專業技術，降低對外部供應商的依賴。

通用在一項聲明中，回覆路透與此事有關的問題，「通用收購TEI以強化創新組合，並確保能取得獨特的壓鑄技術」。特斯拉和TEI總裁強森並未回覆路透的置評請求。

和通用一樣，福特、現代和豐田 汽車等諸多車廠，正努力模仿特斯拉的超大型壓鑄技術，以追趕特斯拉的設計和製造效率，避免矮人一截。