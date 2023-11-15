PPI意外大減 美股早盤揚 但Nvidia技術指標現警訊

美國生產者物價指數（PPI）意外下滑，美股延續昨日（14日）漲勢，四大指數齊揚。(美聯社)

美國生產者物價指數（PPI）意外下滑，美國和英國的通膨增幅又雙雙低於預期，美股延續昨（14）日漲勢，四大指數齊揚。

道瓊工業指數15日早盤漲0.4%，史坦普500指數漲0.3%、那斯達克綜合指數漲0.4%。費城半導體指數漲0.5%、台積電ADR漲1.3%。

美國10月PPI下滑0.5%，寫2020年4月以來最大單月減幅，為本周第二份顯示通膨壓力可能趨緩的數據。

美國14日公布的消費者物價指數（CPI），增幅低於預期，使風險資產需求飆升，市場幾乎完全排除聯準會（Fed）繼續升息的可能性，並預測明年7月前將降息 兩碼。

DataTrek Research共同創辦人可拉斯說，市場認為Fed高呼利率 更高更久的口號，已經是過去的新聞，儘管可能要到明年5、6月才會降息，但利率將會下調。由於股票會反映未來六個月的市場事件，股價有望一路漲至年底。

個股方面，輝達 （Nvidia）早盤股價連11天上漲，有望寫下新紀錄。但技術指標浮現警訊，指向漲勢出現過熱跡象，輝達的相對強弱指標（RSI）14日升破70，RSI升至高點，通常是反向訊號，意味買氣過頭，股價即將走低。

另外，目標百貨（Target）股價大漲16%，主要是第3季盈餘優於預期。