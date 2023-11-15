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阿里巴巴公布第3季13F報告 持股最多是這家台灣公司

記者黃雅慧／即時報導
阿里巴巴集團15日公布第三季的美股13F文件，其中顯示建倉最多的是台灣獨角獸公司玩美移動。美聯社
阿里巴巴集團15日公布第三季的美股13F文件，其中顯示建倉最多的是台灣獨角獸公司玩美移動。美聯社

阿里巴巴集團15日在港交所公告其提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的13F報告顯示，截至第三季末，持有B站、小鵬汽車與百世物流等股票。其中台企訊連小金雞「玩美移動」依然獲得阿里持倉1,088萬股。

SEC規定，如果機構資產管理規模超過1億美元，就必須在「每一季結束後的45天內」，揭露所有管理的股權資產 (如股票、ETF) 的多頭部位，但不包含期貨、固定收益等其他資產。統稱為「13F報告」（Form 13F）。

而從阿里公布文件來看，目前持有九檔股票。其中建倉五家中國企業，分別是：中國智慧供應鏈物流公司百世物流50萬股、中國視頻社交平台B站1000萬股、中國共享單車平台哈囉出行843.457萬股、中國社交平台微博900萬股、中國電動車企小鵬汽車665萬股。

此外，也建倉美國三家美國公司，分別是奢侈品商務平台1stdibs共146.4697萬股、美國生物科技公司23andMe共211.84444萬股、雲數據資料庫公司MariaDB共455.9016萬股。

值得注意是，阿里持有股票數最多的來自台灣的新創公司玩美移動。據了解，玩美移動成立於2015年，主要業務在於透過擴增實境（AR）和人工智慧（AI）虛擬試妝技術，協助美妝品牌實現數位轉型的完整美妝科技解決方案。該公司由訊連科技100%持股，並通過SPAC（特殊目的收購公司）方式於2022年在美上市，當時號稱「全球美妝時尚科技第一股」。背後推手除阿里巴巴、高盛外，還有香奈兒、資生堂等國際美妝巨頭身影。

阿里巴巴在2019年9月便與玩美移動建立戰略合作夥伴關係，希望將該公司的擴增實境技術引入阿里巴巴的線上平台，讓消費者在阿里巴巴旗下的淘寶和天貓電商平台上採購化妝品時，能夠使用其「虛擬試妝」的功能。

股票 高盛 供應鏈

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