台積電營收創新高代表晶片需求好轉？小摩說並非如此

台積電上周五公布10月營收創單月新高。摩根大通認為這不代表需求突然好轉。 （路透）

台積電 上周五公布10月營收創單月新高，讓多頭士氣大振，認為晶片 復甦即將來臨。但巴隆周刊（Barron's）報導，根據摩根大通的說法，營收增加也許不是需求上升的訊號。

台積電10月營收較前一個月增長16%、較去年同期躍增35%，是2月以來首見年增率轉正。

小摩分析師Gokul Hariharan撰寫報告說：「投資人經常問的問題是，這表明需求突然好轉嗎？總的來說，我們認為並非如此。鑒於終端需求疲軟以及供應鏈預期iPhone 訂單削減，預計N3（最新款iPhone製程技術）晶圓訂單近期也不會走高。」

台積電ADR周二勁揚2.9%到99.24美元。

該公司在高端晶片市場占主導地位。蘋果iPhone、高通行動晶片組，以及超微（AMD）處理器主要均由台積電生產。根據集邦數據，台積電在晶圓代工市場的占有率大約是56%，三星緊隨其後占12%。

Hariharan說，晶圓訂單通常需要三到四個月才能反映到台積電的銷售。這意味10月營收增長很可能是碰上了蘋果最新款iPhone的處理器和蘋果新發布Mac搭載的M3處理器生產放量。

他寫道：「其他（不那麽先進）製程節點的需求復甦仍然相當緩慢，由於周期較長，任何突然的訂單變化都不太可能反映在台積電今年第4季營收中。」