美元大跌1.5% 日圓回升150一線 市場看好Fed結束升息

美通膨報告公布後，美元應聲急挫，美國公債殖利率大跌。(路透)

美元指數（DXY）周二重挫近1.5%，日圓兌美元勁升1%，因美國公布10月消費者物價指數進一步放緩，強化聯準會（Fed）結束升息 周期的預期心理。

美元指數大跌1.5%，報104.006，創下2022年11月11日以來的最大單日跌幅。

美元兌歐元和英鎊也創下2022年11月以來的最大跌幅。美元兌歐元重貶1.7%，報1.089美元；美元兌英鎊大跌1.8%，報1.250美元；美元兌瑞郎大跌1.52%，報0.888。

日圓兌美元走升，但漲幅小於其他貨幣。日圓兌美元升值1%，至150.28日圓。

美國勞工統計局公布，隨著汽油價格下跌，美國10月CPI年增率為3.2%，低於9月的3.7%。

報告公布後，美元應聲急挫，美國公債殖利率 大跌，美國10年期公債殖利率跌破4.5%，消除了美元今年走強的一個主要支撐。

Monex USA交易主管John Doyle說：「我們認為，美元將在今年底繼續走弱，疲態甚至可能延續到1月初。」

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen說：「可以和升息時代說再見了。」

芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，Fed明年5月前將隔夜貸款 利率調降25個基點或更多的可能性超過68%。