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AI霸主Nvidia的股價創新高 連10日上漲寫最長連漲紀錄

編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）股價14日上漲2.1%至的496.56美元，創下新高。這已是連續第10個交易日上漲，寫下最長連漲紀錄。(路透)
輝達（Nvidia）股價14日上漲2.1%至的496.56美元，創下新高。這已是連續第10個交易日上漲，寫下最長連漲紀錄。(路透)

輝達（Nvidia）股價周二上漲2.1%，收紅在創新高的496.56美元，這已是連續第10個交易日上漲，寫下最長連漲紀錄。

根據彭博資訊彙編數據，在最近這一波漲勢裡，Nvidia股價勁揚22%，市值增加大約2,190億美元。此際正值競爭對手爭相推出替代產品，想挑戰Nvidia在人工智慧（AI）的主導地位。

AI狂潮推動下，這家全球最有價值晶片製造商的股票今年來已大漲超過240%，成為那斯達克100指數和標普500指數中表現最佳的成分股。美國聯準會升息可能很快告終，帶動科技股反彈，Nvidia也迎來新近漲勢。儘管這支股票上個月因為美國擴大禁售先進AI晶片給中國大陸的新規定而承壓。

訂11月21日發布財報的Nvidia正在更新AI處理器。名為H200的升級版晶片將使用高頻寬記憶體HBM3e，能更好地處理開發和執行AI所需的大型數據集。

Wolfe Research分析師Chris Caso撰寫報告說：「Nvidia還沒有更新過之前的資料中心GPU。所以這提供更多證據，Nvidia正加快產品推陳出新的節奏以因應AI市場成長與晶片性能需求提高，這將防禦競爭的護城河挖得更寬。」

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師 Kunjan Sobhani 說：「該公司加快在2024年中推出H200的步伐，很可能有助於捍衛地盤。新的AI處理器配備高頻寬記憶體，可能成為市場上性能最好的 GPU，拉高了競爭門檻。」

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