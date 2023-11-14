道指漲近500點 史指4月來最佳

美股沿續11月強勁上漲的動能，華爾街歡迎美國全新的通膨數據，因該數據提高了聯準會結束升息的希望。路透

美股沿續11月強勁上漲的動能，華爾街歡迎美國全新的通膨數據，因該數據提高了聯準會 結束升息的希望。

道瓊工業指數上漲489.83點或1.4%收3萬4827.7點。史坦普500指數上漲84.15點或1.91%收4495.7點，短暫站上4500點關鍵水平，為4月以來最佳單日走勢。那斯達克指數上漲326.64點或2.37%收1萬4094.38點。

漲幅進一步加劇了本月本已出色的股市表現。11月史指和道指分別上漲7.2%和5.4%。那指上漲9.7%，預計將創1月以來最大單月漲幅。

上個月CPI持平，而《道瓊》調查的經濟學家預計將月增0.1%。剔除食品和能源價格的所謂核心消費者物價指數(CPI)也低於預期，且漲幅為2年來最慢。這給市場注入了樂觀情緒，認為聯準會最終可能永遠結束升息行動。

Globalt Investments投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示：「人們樂觀地認為，通膨正在降溫至聯準會可以鬆手的水平。」

根據芝商所(CME) FedWatch工具，報告發布後，聯邦基金期貨定價數據顯示利率可能在下次聯準會政策會議上保持穩定。

10年期公債殖利率 在10月躍升至5%以上，令投資人感到震驚。但14日在疲軟的通膨報告發布後，跌至4.5%以下。

領漲股市的是科技特產業SPDR基金(XLK)，該ETF追蹤史指中的科技股。隨著投資人重返受利率上揚打擊最嚴重的行業之一，該ETF收盤創下歷史新高。特斯拉上漲6.12%。

美國商銀和富國銀行等銀行股因經濟能避免衰退的希望而上漲。

家得寶(Home Depot)因第3季獲利優於預期而上漲5.4%，領漲道指。Enphase Energy、Boston Properties和SolarEdge Technologies均上漲超過10%，引領史指走高。

油價 持平，交易員評估中東緊張局勢可能緩解的跡象以及原油需求預測的上升。

1月布蘭特原油合約下跌5分收在每桶82.47元；而美國西德州中質原油(WTI) 12月合約則穩定在每桶78.26元。

部分跡象顯示，中東緊張局勢可能會緩和。拜登總統表示，他相信可以達成協議，釋放哈馬斯劫持的人質。對以色列與哈馬斯戰爭可能蔓延的擔憂導致10月中旬原油價格走高。

盤前國際能源總署(IEA)調升原油需求預測，且美國通膨降溫強化了聯準會可能不再升息的可能性，原油價格上漲。

股市上漲的另一個因素是由美國國債殖利率下降引發的，而美國國債殖利率本身又因10月份通膨弱於預期而走低，反彈範圍異常廣泛和深入，觸及全年表現落後的市場領域。

例如，紐約證券交易所總交易量的91%價格上漲，而只有9%下跌。那指中有85%上漲，15%下跌。同樣地，紐約證券交易所每10支股票有9支上漲，那指上漲股與下跌股的比例為7比3。紐約證券交易所的新高與新低比例為6比1。

SPDR S&P Regional Bank ETF在春季因矽谷銀行倒閉而遭受重創，但如今卻飆升7.36%。Western Alliance Bancorp上漲10.6%； PacWest銀行上漲10.34%

史指房地產指數之前因2023年商業房地產貸款擔憂而受到打擊，但今日反彈5.5%，在史指11個主要類股中表現最強勁。羅素2000小型股指數上漲5.44%，是史指1.91%漲幅的2倍多。

雅培公司公布對患有2型糖尿病並服用諾和諾德(Novo Nordisk)的Ozempic等GLP-1藥物患者進行的研究結果，股價上漲。這些患者一直在努力降低HbA1c水平，但在使用雅培的Libre連續血糖監測儀後，這個重要指標得到改善。

雅培的數據是CGM設備製造商發布的最新數據，證明GLP-1藥物可以與監測設備共存。

本周市場情緒似乎確實發生了變化，醫療器材股收復近期的跌幅。其他遭受打擊的品牌，如Insulet和Tandem Diabetes Care的漲幅更大，分別接近5%和16%。

在一份關於雅培研究的研究報告中，美國商銀分析師史提德(Travis Steed)重申對雅培股票的買入評級，指稱「對2024年的預測似乎已消除風險，雅培的毛利率擴張為其資產負債表提供了上漲空間。」