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家得寶獲利優於預期但展望平平

編譯／林聰毅
在客戶減少大型裝修工程以及高價商品採購的情況下，家得寶（Home Depot）上季銷售較去年同期下降3%，但仍優於華爾街預期。美聯社
在客戶減少大型裝修工程以及高價商品採購的情況下，家得寶（Home Depot）上季銷售較去年同期下降3%，但仍優於華爾街預期。美聯社

在客戶減少大型裝修工程以及高價商品採購的情況下，家得寶（Home Depot）上季銷售較去年同期下降3%，但仍優於華爾街預期。

在10月29日為止的上季，這家居家修繕零售業者的淨利為38.1億美元或每股盈餘3.81美元，雖低於去年同期的43.4億美元或每股4.24美元，但優於分析師預估的37.6億美元或每股3.76美元；上季營收377.1億美元，低於一年前的388.7億美元，但高於分析師預測的376億美元。

Factset的數據也顯示，家得寶上季的同店銷售年減3.1%，連續第四季下滑，但降幅未如分析師預期的3.6%嚴重。

家得寶並縮減了全年財測範圍，對未來幾個月的業績謹慎以對。目前預計全年銷售將比前一年下滑3%至4%，而先前的預期為下降2%至5%；全年每股盈餘將下滑9%至11%，而先前的指引則為下降7%至13%。

財務長麥克菲爾（Richard McPhail）接受CNBC訪問時說，這項財報與財測反映了今年「是家居修繕業務放緩的時期」。他說：「原本可能整修整棟房屋的客戶，可能會選擇局部裝修」， 「也許他們不會改裝整間廚房，可能只會做流理台和防濺牆。因此，我們所看到的實際上只是修繕規模縮小」。

家得寶在過去一年遭遇雙重挑戰：高抵押貸款利率令潛在購屋者卻步，而高通膨使得高價商品和大型裝修更難銷售。

華爾街 貸款 零售業

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