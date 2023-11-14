競爭加劇 蝦皮母公司Q3再陷虧損

蝦皮母公司冬海集團（Sea）第3季再次陷入虧損。 路透

消費疲弱和競爭日趨激烈，導致蝦皮母公司冬海集團（Sea）第3季再次陷入虧損，在美東時間14日下午1點48分，冬海股價下跌10.03點，來到36美元。

彭博資訊報導，這家東南亞最大網路公司公布，第3季淨虧損1.49億美元，遠不及前一季的獲利3.22億美元。第3季銷售年增4.9%至33億美元，則優於預期的32億美元。

此一結果讓外界擔心，該公司犧牲利潤來抵禦競爭。冬海的競爭對手包括字節跳動的TikTok 、阿里巴巴的Lazada、拚多多的Temu。冬海創辦人李小冬8月宣布，要加碼投資線上零售部門蝦皮與直播，以對抗其他電商 平台，當時冬海股價聞訊寫史上最大跌幅。

不久前，包括印尼 等冬海的最主要市場，遭受TikTok和新影音購物服務的圍攻。這些業者找來人氣網紅，向不斷成長的網路人口販售商品。然而，印尼小商家對TikTok日益不滿，雅加達當局在9月迫使TikTok停止購物服務。

彭博行業研究（BI）表示，冬海上半年的總營收，68%由電商貢獻，該公司應該能從印尼監管單位關閉TikTok購物平台中獲益；TikTok在馬來西亞也有類似風險。冬海線上購物的網站成交金額（GMV）在第1、2季可能會下跌或停滯，但是隨著行銷費用提高，蝦皮從同業手中奪回市占，狀況有望好轉。但電商擴大開支，該公司的自由現金流仍會蒙受壓力。