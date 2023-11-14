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印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測

中央社新德里14日專電
印度商業與工業部部長戈雅參觀加州特斯拉（Tesla）電動車製造廠，透露特斯拉將增加印度零組件的進口量。（路透）
印度商業與工業部部長戈雅參觀加州特斯拉（Tesla）電動車製造廠，透露特斯拉將增加印度零組件的進口量。（路透）

印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）今天參觀加州的特斯拉（Tesla）電動車製造廠，透露特斯拉將增加印度零組件的進口量。他的參訪也引發特斯拉可能將到印度設廠的揣測。

戈雅目前正在美國進行4天訪問，出席亞太經濟合作會議（APEC）以及印太經濟架構（IPEF）相關部長級會議。

他今天參觀特斯拉位於加州佛利蒙特（Fremont）的電動車製造廠，並在社群平台X發文稱，特斯拉正準備將印度零組件的進口量倍增，讚揚印度廠商在特斯拉供應鏈的重要性日增。

戈雅9月時曾說，特斯拉今年尋求擴增印度的電動車零組件進口額，從去年的約10億美元增至19億美元。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）並未陪同戈雅參觀他的工廠，但他在X表示期待未來能夠會面。

由於坊間正密切關注特斯拉是否會前進印度，戈雅的參訪也引起印度媒體廣泛報導。

特斯拉早於2021年就有意向印度出口電動車，但印度政府則傾向特斯拉到印度設廠生產。特斯拉認為宜先銷售成車測試市場之後再談設廠，要求印度政府降低針對電動車徵收的60%至100%進口稅，雙方協商破局。

印度政府擔心降低進口稅之後，國產電動車將面對高度競爭，且外國車商恐只是向印度賣車而非設廠。

馬斯克今年6月在紐約與訪美的印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，改口稱特斯拉會「在人力所及最短的時間裏」前進印度。

印度經濟時報（Economic Times）一周前引述消息人士報導，莫迪已指示相關政府部門加速審視特斯拉的投資計畫書，盼促成特斯拉於明年1月宣布前來印度設廠。

印度 特斯拉 電動車

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