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國際原油連三周遭打壓後反彈 銅、金走高

編譯劉忠勇／綜合外電
國際原油連三周遭打壓後反彈。（路透）
國際原油連三周遭打壓後反彈。（路透）

原油周一收漲，結束一波逾13%的跌勢。倫敦銅價上漲，有分析認為中國今年仍相對較強的金屬消費可能為銅價提供支撐。金價小幅上漲。

油價上漲

國際油價上漲1.4%，西德州中級原油（WTI）周一收於每桶78美元上方，結束猛降逾13%的跌勢；雖然需求前景走弱和美國供應增加持續令市場承壓，但技術面表明近來的拋售有些過頭。

12月交割的WTI原油期貨微漲1.4%，結算價報每桶78.26美元；1月交割的布蘭特原油期貨上漲1.3%，結算價報每桶82.52美元。

OPEC周一重申，全球供應緊張而消費穩健，這在美元走軟的同時為油價提供了支撐。與此同時，原油庫存似乎充足；來自中東的供應仍未受到以色列和哈馬斯之間衝突的影響，而俄羅斯和美國的出貨量正在增加。

銅價走高

銅價上漲，市場觀望周二公布的美國通膨數據，尋求有關聯準會（Fed）利率路徑的線索。

據周一公布的紐約聯邦準備銀行的消費者預期調查，10月份1年期通膨預期從前月的3.67%降至3.57%。Fed主席鮑爾上周表示，該央行將繼續謹慎行事，但如有需要將毫不猶豫地進一步收緊政策。

中國對綠色技術需求旺盛，為2023年疲軟的全球金屬市場帶來一抹亮色。儘管受到疫情和房地產危機影響，中國的金屬消費2023年仍相對較強，這可能為銅價提供了一些支撐。

LME銅期貨上漲1.6%，報8167美元/噸； LME鋁期貨上漲0.4%，報2223.5美元/噸； LME鎳期貨上漲0.8%，報17398美元/噸。

黃金小幅上漲

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1946.34美元。上月中東衝突爆發後，金價一度飆漲至2,000美元以上。如今對衝突擴大的疑慮消退，市場對黃金等避險資產的需求減弱。

白銀現貨上漲0.2%，報22.3078美元。

油價 金價 鮑爾

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