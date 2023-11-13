穆迪降評前景 史指平盤震盪

隨著關鍵通膨數據即將發布，史坦普500指數收在平盤附近。美聯社

隨著關鍵通膨數據即將發布，史坦普500指數收在平盤附近。

史指小跌3.69點或0.08%收4411.55點。那斯達克指數收跌30.36點或0.22%收1萬3767.74點。道瓊工業指數上漲54.77點或0.16%收3萬4337.87點。

投資人期待14日公布的10月消費者物價指數(CPI)數據，將其視為市場的下一個催化劑。《道瓊》調查的經濟學家預計整體通膨率將較12個月前成長3.3%，較上月成長 0.1%。

穆迪10日強調，美國「非常大」的財政赤字和華盛頓的黨派僵局是調降評級前景的主要因素。該評等機構重申美國信用評等為最高級別AAA。3個月前，惠譽將美國長期外幣發行人違約評級從AAA調降至AA+，理由還包括預期的財政惡化、債務負擔增加以及財政問題上的政治僵局。

雖然前景不佳，但美國國債殖利率 繼續持平。10年期公債最新殖利率報4.638%，上漲約1個基點。

AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示，「我們看到投資人對穆迪調降評級的反應，但也看到對本周未定的一些重大事態發展的不安情緒。所有人的目光都集中在本周的通膨數據以及由此產生的聯準會政策上」。

考慮到這一點，巴素克預計市場波動將持續到今年年底，特別是考慮到海外持續不斷的戰爭。再加上喜憂參半的經濟數據，「導致聖誕怪傑推動了今年的聖誕行情」。

10月CPI數據是聯準會的一項重要通膨指標，將於美東時間14日上午8:30發布；該數據將在12月FOMC會議之前為美國經濟提供一些線索。

Vantage市場分析師杜塔(Jamie Dutta)表示，「這次會議升息的可能性不到10%，因此不太可能獲得影響市場的數據來改變不變的決定。」

他補充說，「CPI月增率應該會出現非常溫和的成長，而年增率會進一步下降至3%。」

分析師預計，明年隨著消費者開始感受到金融和信貸狀況收緊的壓力，物價將跌至更接近聯準會的目標。

一家頂級油田服務公司執行長表示，隨著以哈斯戰爭有可能蔓延，以及烏克蘭戰爭持續進行，世界正面臨5年來最高水準的地緣政治風險。

貝克休斯執行長西蒙內利表示，人們正在將目前的情況與1973年的石油 禁運進行比較，但他從未見過更高的風險。

他在接受《金融時報》採訪時指出，「在我的任期內，地緣政治氣候並沒有這麼脆弱。」「從政治角度來看，這是非常不穩定的。」

石油市場在很大程度上忽視了以哈戰爭升級的風險；一旦升級可能會擾亂近幾周的石油生產。西蒙內利表示，到目前為止，衝突尚未改變供需前景，但他警告，衝突升級的風險仍然存在。

他說說：「基本情況是仍可望在目前情況下得到控制，即使情景很悲傷，而且仍然很緊張。」「但顯然如果局勢惡化、升級，情況就會改變。」

由於金融卡和信用卡支出下降，美國商銀預計10月零售銷售報告「不熅不火」。

該公司表示，從信用卡和金融卡匯總數據來看，10月信用卡總支出較去年同期下降0.5%。經季節性調整後，10月家庭卡支出也較上季下降0.2%。

美商銀在報告中指出，「然而，美國經濟團隊預測，人口普查局10月不包括汽車在內的零售額預計將成長0.1%。本月美銀卡片支出疲軟的部分原因是汽油價 格大幅下跌。」

華爾街資深策略師亞德尼(Ed Yardeni)在最新報告中表示，史指預計將在今年年底達到4600點，「預期債券殖利率和油價都將穩定在當前水準附近。如果真是如此，那麼聖誕行情可能會按照預測持續到年底。在最近的股市修正期間，債券殖利率一路高歌猛進。現在股票投資人可能會再次重回股市。」

史指今年以來上漲15%。

在OPEC消除對需求放緩的擔憂後，油價收高。布蘭特原油1月合約上漲1.09元或1.34%收每桶82.52元；西德州中質原油12月合約上漲1.09元或1.41%，收於每桶78.26元。