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企業獲利回升 復甦可望延續至2024上半年

記者王皓正／台北即時報導
富蘭克林證券投顧表示，中長線來看，若美國經濟能保持穩健增長態勢，加上核心通膨可望持續降溫。圖為紐約曼哈頓一處招聘會的看板。(路透資料照片)
富蘭克林證券投顧表示，中長線來看，若美國經濟能保持穩健增長態勢，加上核心通膨可望持續降溫。圖為紐約曼哈頓一處招聘會的看板。(路透資料照片)

富蘭克林證券投顧表示，儘管聯準會主席鮑爾重申未來將持續「謹慎」行事，但也對於目前的利率水準是否夠高且足以打壓通膨並沒有信心，如有需要，可能會再次升息，而其他多名聯準會官員也反覆提及美國3Q23經濟成長強勁，有可能需要再次升息，整體聯準會基調仍維持鷹派。

不過，芝商所FedWatch工具顯示，投資人仍認為聯準會升息周期可能已經結束，在2024年5月之前都將按兵不動，最早的降息時點可能落在2024年6月，因市場認為近期就業市場數據開始出現軟化跡象。

此外，美國3Q23 GDP出現的4.9%成長率也可能只是短期現象，未來一段時間可能難再見到如此高的成長，甚至部分分析認為2024年仍存在衰退可能性，這將限制聯準會進一步升息的可能性，此外，市場也持續關注學生貸款重啟還款、高利率加大政府和民間利息負擔、政府關門隱憂仍存的潛在影響，可能加劇美股震盪幅度。

富蘭克林證券投顧表示，中長線來看，若美國經濟能保持穩健增長態勢，加上核心通膨可望持續降溫，則宏觀基本面仍相對有利於美股，另根據Factset數據，在第三季美國企業獲利可望呈現正成長後，市場對後續企業獲利表現維持正面看法，預計2023年第四季以及2024年第一季和第二季將分別成長3.9%、7.1%、10.8%，顯示企業獲利將持續回升且復甦力道可望延續至2024上半年，同樣有利於美股。

另方面，美國也開始步入傳統消費旺季，若美國民眾能維持穩健消費支出，亦有助修復市場信心，過去30年數據，美股平均在11月和12月上漲1.88%、1.17%，研究機構Carson的統計則顯示，自1950年來，當美股在10月下跌但年初以來仍維持正報酬時，最後兩個月上漲機率分別超過七成和八成，顯示10月的下跌可能是個良好的進場時機。

整體而言，儘管利率動向、經濟變化等不確定因素均可能干擾市場，但仍看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

美股 聯準會 升息

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