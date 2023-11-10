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「政治持續兩極化」 穆迪信評將美信用前景改為「負面」

中央社／紐約10日綜合電
穆迪信評。(路透)
穆迪信評。(路透)

穆迪信評今天將美國主權債務前景由穩定改為負面，並對國會「政治持續兩極化」已威脅到美國財政實力示警，形同對美國政治機能失調發出尖銳信號。

華盛頓郵報指出，穆迪信評（Moody's）仍將美國的信用評等維持在最高AAA，在國際三大信評機構裡碩果僅存。惠譽（Fitch）今年8月已將美國的長期信用評等降級，史坦普（S&P）更是之前就因美國國會債務上限僵局而調降美國的長期信評。

穆迪信評今天在聲明中說：「美國國會持續呈現政治兩極化升高風險，使得即便政府換屆，也難就財政計畫達成共識並止住償債能力下滑。」

穆迪信評另就美國在聯準會（Fed）顯著升息的同時、卻沒有減緩預算赤字的相對應計畫提出警告，認為存在「下行風險」。

華郵認為，前景由穩定改為負面意味之後信用評等恐被調降，侵蝕美債價值從而升高美國借貸成本，這會導致抵押貸款和消費借貸的利率進一步攀高。這些利率過去幾個月已因聯準會升息遏止通膨而上升。

穆迪信評列舉出近期一系列危險信號，包括為債務上限走邊緣政策、眾議院議長被罷及聯邦政府恐再次關門的可能性升高，「就穆迪信評的觀點，政治兩極化恐會持續，使立法者越來越難扭轉不斷擴大的聯邦赤字」。

因外界質疑財政部解決1.7兆美元預算赤字的能力，美國的長期借貸成本近期已有所上升，而對聯邦政府很可能下週關門的疑慮讓人們更憂心美國國會已陷入泥淖。

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