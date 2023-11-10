我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

編譯周芳苑／綜合10日電
30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)
30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

房地美(Freddie Mac)最新數據顯示，本周全美房貸利率暴跌逾0.25個百分點，創去年 11 月以來最大單周跌幅；房貸利率先前連七周上揚後連續第二周下跌。

Bright Multiple Listing Service 首席經濟學家斯圖爾特萬特(Lisa Sturtevant )說，消費者對房貸款利率的預期有所改變，預計2024 年房貸利率會下跌，但仍維持在6%以上。

11 月 9 日當周30 年固定房貸利率平均降至7.5%，低於前一周的 7.76%。

房地美首席經濟學家凱特(Sam Khater)說，隨著美國國債收益率下降，30 年房貸利率創一年來最大單周跌幅。

凱特又說，家庭因房貸、信用卡債和學貸而債務增加，許多消費者備感壓力，除非房貸利率大降，否則房地產市場將停滯不前。

房價飆漲嚇壞了買房者，導致房貸申請、房屋銷售雙雙減少，9 月房屋銷量創 13年新低。

不過，據房貸銀行家協會(Mortgage Bankers Association)，上周隨著房貸利率下跌，所有貸款申請量較一周前增加 2.5%。 購屋房貸申請更增加 3%；該協會副首席經濟學家坎恩(Joel Kan)說，一周來房貸與重新貸款申請仍偏低。有意買房者持續觀望，購買指數(purchase index)較去年落後20%以上。

聯準會上周開會決定維持利率不變，但仍考慮未來進一步升息。

Realtor.com 經濟學家徐佳宜(Jiayi Xu,音譯)說，需要更多經濟指標以衡量當前政策是否足以讓通膨率回到2%目標。

房貸利率與10年期國債收益率同方向變動，而國債收益率走勢取決於對聯準會政策走向的推測、聯準會行動以及投資者反應。

徐佳宜又說，10月報告顯示就業成長溫和、薪資壓力減輕，有助增強決策者信心，認為聯準會不需要進一步升息。 聯準會 12月 12 、13 日召開今年最級一次會議。

根據 Realtor.com， 10 月全美房價中間值與去年大致相當，但 8 月中以來房貸利率超過 7%，購屋融資成本大增加，買房的每月成本增加 166餘美元，較去年相期增加 7.4%，購屋成本年增幅創新高。

利率 聯準會 貸款

上一則

股指連升2周 道指漲391點

延伸閱讀

尹錫悅11/20抵英訪問 會晤蘇納克、國會發表演說

尹錫悅11/20抵英訪問 會晤蘇納克、國會發表演說
被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答

被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答
凱特王妃愛包來自台灣 王思涵打造品牌顛覆MIT想像

凱特王妃愛包來自台灣 王思涵打造品牌顛覆MIT想像
房貸利率飆漲 買房比租屋貴50%

房貸利率飆漲 買房比租屋貴50%

熱門新聞

給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
「股神」巴菲特。圖／美聯社

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

2023-11-04 12:19
全球金融海嘯後，市場面對利率長期低迷的大環境，形成所謂「新常態」。但最近美國公債殖利率勁升，凸顯「新常態」已隨三股大趨勢結束而終結，所有資產價格都必須重估，投資人應儘早因應。（路透）

美債殖利率凸顯海嘯後新常態終結 「反新常態」來了

2023-11-03 10:54
「股神」巴菲特。（路透）

股神巴菲特搶進美國短期公債 趁殖利率飆上5%大買

2023-11-04 18:32
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕
受不了妻子碎念大小事 退休男堅持老年離婚卻後悔了

受不了妻子碎念大小事 退休男堅持老年離婚卻後悔了
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄