連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

房地美(Freddie Mac)最新數據顯示，本周全美房貸利率 暴跌逾0.25個百分點，創去年 11 月以來最大單周跌幅；房貸利率先前連七周上揚後連續第二周下跌。

Bright Multiple Listing Service 首席經濟學家斯圖爾特萬特(Lisa Sturtevant )說，消費者對房貸款 利率的預期有所改變，預計2024 年房貸利率會下跌，但仍維持在6%以上。

11 月 9 日當周30 年固定房貸利率平均降至7.5%，低於前一周的 7.76%。

房地美首席經濟學家凱特(Sam Khater)說，隨著美國國債收益率下降，30 年房貸利率創一年來最大單周跌幅。

凱特又說，家庭因房貸、信用卡債和學貸而債務增加，許多消費者備感壓力，除非房貸利率大降，否則房地產市場將停滯不前。

房價飆漲嚇壞了買房者，導致房貸申請、房屋銷售雙雙減少，9 月房屋銷量創 13年新低。

不過，據房貸銀行家協會(Mortgage Bankers Association)，上周隨著房貸利率下跌，所有貸款申請量較一周前增加 2.5%。 購屋房貸申請更增加 3%；該協會副首席經濟學家坎恩(Joel Kan)說，一周來房貸與重新貸款申請仍偏低。有意買房者持續觀望，購買指數(purchase index)較去年落後20%以上。

聯準會 上周開會決定維持利率不變，但仍考慮未來進一步升息。

Realtor.com 經濟學家徐佳宜(Jiayi Xu,音譯)說，需要更多經濟指標以衡量當前政策是否足以讓通膨率回到2%目標。

房貸利率與10年期國債收益率同方向變動，而國債收益率走勢取決於對聯準會政策走向的推測、聯準會行動以及投資者反應。

徐佳宜又說，10月報告顯示就業成長溫和、薪資壓力減輕，有助增強決策者信心，認為聯準會不需要進一步升息。 聯準會 12月 12 、13 日召開今年最級一次會議。

根據 Realtor.com， 10 月全美房價中間值與去年大致相當，但 8 月中以來房貸利率超過 7%，購屋融資成本大增加，買房的每月成本增加 166餘美元，較去年相期增加 7.4%，購屋成本年增幅創新高。