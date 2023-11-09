打仗代價比原先預期高 以色列央行總裁談以哈戰爭
以色列央行總裁亞隆（Amir Yaron）周四在國際貨幣基金組織（IMF）於華府主辦的一場座談會上說，與哈瑪斯的戰爭是對經濟的「重大衝擊」，代價比最初估計的要高。
亞隆表示，雖然以色列經濟強勁穩健，但「戰爭無疑會對財政產生影響，並給預算帶來壓力」。
出席該場座談會的還有美國聯準會總裁鮑爾（Jerome Powell），IMF第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath），以及哈佛大學經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）。
他說，2023和2024年以色列GDP成長率可能降低1個百分點，而「到2024年底，債務占GDP的比率會上升到超過65%，因為成本比最初估計的高」。這項估計是假定以哈戰爭集中在南部邊境，持續到今年底止。亞隆強調以國參戰時財政狀況穩健，債務占GDP的比率低於60%。
自一個多月前與哈馬斯開戰，以色列央行已下調經濟預測。在10月23日舉行的上次利率會議，以國央行預估2023和2024年的GDP將分別成長2.3%和2.8%，低於先前可各成長3%的預測。
以色列央行將關鍵利率維持在4.75%，避免降息，以幫助以國貨幣謝克爾。戰爭爆發後，謝克爾，還有以色列股債市，均重挫，但過去十天已回升，謝克爾收復了全部失土。部分原因是政府的支持方案——央行10月出售了逾80億美元外匯準備——也因為交易商的樂觀情緒升高，認為戰爭或多或少會被控制在加薩地帶。
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