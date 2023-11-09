打仗代價比原先預期高 以色列央行總裁談以哈戰爭

以色列央行總裁亞隆周四出席國際貨幣基金組織於華府主辦的座談會。他說與哈瑪斯的戰爭，代價比最初估計的要高。(美聯社)

以色列央行 總裁亞隆（Amir Yaron）周四在國際貨幣基金組織（IMF）於華府主辦的一場座談會上說，與哈瑪斯的戰爭是對經濟的「重大衝擊」，代價比最初估計的要高。

亞隆表示，雖然以色列經濟強勁穩健，但「戰爭無疑會對財政產生影響，並給預算帶來壓力」。

出席該場座談會的還有美國聯準會總裁鮑爾（Jerome Powell），IMF第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath），以及哈佛大學經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）。

他說，2023和2024年以色列GDP成長率可能降低1個百分點，而「到2024年底，債務占GDP的比率會上升到超過65%，因為成本比最初估計的高」。這項估計是假定以哈戰爭集中在南部邊境，持續到今年底止。亞隆強調以國參戰時財政狀況穩健，債務占GDP的比率低於60%。

自一個多月前與哈馬斯開戰，以色列央行已下調經濟預測。在10月23日舉行的上次利率 會議，以國央行預估2023和2024年的GDP將分別成長2.3%和2.8%，低於先前可各成長3%的預測。