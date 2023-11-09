殖利率大反彈 史指結束連漲

由於殖利率大幅上漲令投資人感到不安，史坦普500指數下跌，結束連續8天上漲。路透

由於殖利率 大幅上漲令投資 人感到不安，史坦普500指數下跌，結束連續8天上漲。

史指下跌35.43點或0.81%收4347.35點；那斯達克指數下跌128.97點或0.94%收1萬3521.45點。道瓊工業指數下跌220.33點或0.65%收 3萬3891.94點。

聯準會主席鮑爾表示可能需要做更多工作來降低通膨，即使最近通膨放緩對政策制訂者來說是一個令人鼓舞的跡象，但股指聞訊跌至盤中低點。

他在為國際貨幣基金(IMF)活動的書面致辭中指出，「聯邦公開市場委員會(FOMC)致力於實現充分限制性的貨幣政策立場，以便隨著時間過去將通貨膨脹率降至2%；我們對已經達到這樣的立場沒有信心。」

股市因債券殖利率上升而同時下跌。早盤時美國公債拍賣疲軟無助於改善局勢。指標10年期公債殖利率上漲逾12個基點至4.634%；30年期債券殖利率上漲約11個基點至4.772%。2年期公債殖利率上漲約4個基點至4.98%。

道富環球投資顧問公司策略師阿隆表示：「利率波動主導著股市。」「這就是我們所看到的。」

他表示：「我的確認為，我們已經準備好為積極的一年畫上一個積極的句號。」「但我認為利率的變動最終將決定今後的走向。」

迪士尼 公布優於預期的獲利並擴大成本削減計畫後，股價上漲6.91%；而Arm在發布上市後第一份財報後下跌5.18%。即使在公布強勁業績和新的股票回購計畫後，米高梅度假村仍下跌1.14%。

華爾街股市經歷了平靜但重要的一天。史指和以科技股為主的那指均上漲接近0.1%，創2年來最長的連漲走勢。道指最終下跌，結束連續7天上漲。

本周道指下跌0.5%，而史指可望下跌約0.3%。那指是唯一處於正值區域的主要指數，預計將上漲0.3%。

小型股指數羅素2000指數和史坦普小型股600指數進一步下跌，分別下跌近1.5%，而大為則下跌0.8%。這代表投資人仍然擔心更全面的宏觀經濟狀況，因為小型股通常對經濟放緩的擔憂更為敏感。

對於小型股公司來說，今年也是艱難的一年，這兩個指數本周均下跌4%。羅素指數和史指小型股600指數今年至今的跌幅分別達到4%和4.8%。另一方面，史指上漲13.2%。

油價小幅走高，但本周因需求疲軟的擔憂引發拋售，油價仍徘徊在3個月低點。

1月交貨布蘭特原油合約小幅上漲47美分或0.59%至每桶80.01元。而12月交貨西德州中質原油(WTI)合約上漲41分或0.54%至每桶75.74元。

由於中國出口下降以及美國今年原油消費量將減少的預測，以及對更全面的中東戰爭擔憂有所減弱，石油市場本周遭到拋售。

史指本周迄今持續上漲，部分原因是一些科技股的強勁表現。

自本周初以來，資訊科技和通訊服務類股分別上漲2.8%和1%。科技股是綜合指數11個類股中僅有的兩個本周上漲的類股。同時，史指本周預計將僅上漲0.2%。

Gen Digital本周領漲資訊科技類股，漲幅超過8%；其次是輝達，漲幅超過6%。本周迪士尼和Take-Two分別上漲超過6%和5%，這對通訊服務業有所幫助。

另一方面，能源是史指本周表現最差的類股，跌幅將超過3%。EQT領跌，跌幅超過11%。