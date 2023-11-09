輝達再出招 傳針對中國區推出3款最新改良版AI晶片

為了應對美國對中國晶片出口管制措施，產業鏈人士透露，輝達現已開發出3款針對中國區的最新改良版系列晶片，最快將於本月16號之後公布，中國境內廠商最快將在這幾天拿到產品。（路透）

為了應對美國對中國晶片 出口管制措施，產業鏈人士透露，輝達 現已開發出3款針對中國區的最新改良版系列晶片，最快將於本月16日之後公布，境內廠商最快將在這幾天拿到產品。

科創板日報報導，知情人士稱，最新3款晶片分別為HGX H20、L20PCle和L2PCle，是由H100改良而來。截至目前，輝達方面暫無回應。

自從美國政府去年發布對中國晶片出口管制措施後，輝達為中企設計出降規版 AI晶片A800與H800。但美國商務部在今年10月頒布的新規定，也把A800與 H800納入管制。若輝達未取得出口許可，就必須取消訂單。

美國之音報導，值得注意的是，這次打擊目標也鎖定中國具AI晶片設計能力的競爭者，兩家由輝達前員工在中國創立的晶片製造商摩爾線程（Moore Thread）和壁仞科技（Biren）則被納入黑名單，未來美國供應商對這兩家出口必須獲得許可。

英國金融時報報導，輝達CEO黃仁勳 曾在今年5月，抱怨拜登政府為抑制中國半導體製造業發展而實施的出口管制，「捆住了（輝達的）手腳」，讓公司無法在最大的市場銷售先進晶片。

黃仁勳警告美國官員：「如果我們被剝奪了中國市場，我們是沒有應急措施的，（世界上）沒有另一個中國，只有一個中國。「黃仁勳說，中國市場不可代替；若無法與後者進行貿易，將對美國企業造成「巨大的損害」。

在黃仁勳看來，對中國半導體出口限制反而會讓拜登政府企圖用於扶持美國晶片業的《晶片與科學法》「徹底失敗」，因為一旦失去中國市場，美國科技行業所需要的產能也會隨之減少，屆時不會有人再需要美國工廠。

黃仁勳還表示，中國企業正開始自己研製晶片，同輝達在遊戲、圖形和人工智慧等領域競爭「如果（中國）不能從美國購買，他們就會自己製造。美國必須小心，中國是非常重要的技術產業市場。」