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小米14手機熱銷 股價一個月大漲40%創今年新高

記者林茂仁／即時報導
小米手機發表會。(新華社)
小米手機發表會。(新華社)

小米14系列手機短短一個星期熱賣100萬支，並帶動在港股掛牌的小米股價9日上漲2.35%來到港幣16.52元，創下今年新高，若拉長到一個月來看，小米更大漲40%，漲幅相當驚人。

小米手機在2020年熱賣之後，股價在2021年初創下歷史新高港幣35.9元，之後股價便陷入震盪下跌走勢，2022年9月，小米股價跌破港幣10元大關，刷新2020年4月以來的歷史新低。此後雖有階段上漲，但長期在港幣11元附近徘徊，今年10月，小米股價開始發力，僅一個月時間，漲幅便接近40%，若較6月23日低點港幣9.99元，已上漲65%。

藍鯨財經報導，一機難求的小米14系列新機搭載高通第三代驍龍8晶片，成為全球首個使用該晶片的手機廠商。據悉，高通驍龍8 Gen3晶片CPU峰值性能提升30%，GPU峰值性能則提升35%。

小米股價大漲主因是小米手機高端化策略的成功，以及小米汽車即將在明年開賣的消息，雷軍在今年8月14日的年度演講上曾談到，消費電子行業，競爭極其激烈，只有做高端，才可以倒逼在技術上尋求突破，贏得未來生存和發展的空間。

雷軍說，小米過去三年高端化探索之路，也是他近十年最痛苦，也是收穫最大的一次。

為了奪取DXO評測的分數，花了兩年多時間準備的小米11 Ultra不僅參數全部拉滿，而且DXO評分做到了全球第一，但這個第一卻並沒有讓小米11 Ultra承接住小米的願景，首發之後也被各種吐槽。此後命運多舛的小米13系列面世，口碑和銷量雙豐收之後，體驗優先才徹底被認同。

而談及體驗，蘋果之所以可以在高端市場上稱霸，除了其A系列晶片之外，高品質的iOS系統也是核心因素。大陸國產手機廠商也開始意識到，軟體的提升給使用者的體驗感會更為直接。以當下的明星產品小米14系列來看，最核心的突破則是其搭載了全新作業系統澎湃OS，這對小米來說具有劃時代的意義，是邁向「人車家全生態」的關鍵一躍。

小米 晶片 高通

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