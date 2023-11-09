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FT：以哈戰爭不致撕裂世界經濟 除非台灣有事或川普當選

編譯湯淑君／綜合外電
以色列與哈瑪斯交戰，是否會加劇全球地緣政治分裂，進而撕裂世界經濟？目前為止，答案似乎是否定的。(美聯社)
以色列與哈瑪斯交戰，是否會加劇全球地緣政治分裂，進而撕裂世界經濟？目前為止，答案似乎是否定的。(美聯社)

以色列與哈瑪斯交戰，是否會加劇全球地緣政治分裂，進而撕裂世界經濟？

一般認為，美國為首的「西方」富國力挺以色列，中低所得新興市場國家則站在巴勒斯坦那一邊，可能使加薩衝突成為「全球南方」自我宣示地緣經濟實力的時刻。

但金融時報（FT）專欄作家貝堤指出，所謂「西方」vs.「全球南方」，只是鬆散的歸類，事實上，俄烏戰爭的例子顯示，儘管富有民主國家組成相當紮實的地緣政治集團共同抗俄，但開發中國家大致上就貿易和經濟而言，仍決定採取務實主義，以本國利益為優先，避免選邊站，有時甚至明白強調不結盟立場，同時與美國和中國保持經貿關係，利用美中矛盾獲取最大利益。

貝堤說，倘若加薩衝突嚴重打擊拜登總統的國內威信，導致前總統川普在明年11月總統大選中再度勝選，或刺激中共放擔侵略台灣，那將會重創全球經濟；否則，儘管國際貿易比20年前更政治化，大多數國家的政府都不至於讓遠在天邊的衝突，影響本國追求經濟利益。

加薩衝突對美國確保中東和平的努力或許是個轉捩點，尤其因為國內對拜登力挺以色列立場的反彈給他帶來壓力。但因以哈衝突未迅速升級，也未觸動對美國和中國的連鎖效應，因此目前為止，尚未引爆地緣經濟關係大規模重新合縱連橫。「全球南方」與「西方」並非一成不變的集團，之前是如此，以哈戰爭爆發後亦然。

加薩 以色列 拜登

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