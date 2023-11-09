別信「資金等進場」迷思 3招戳破華爾街話術

股市評論者提醒投資人，不要輕信所謂「龐大資金正在場邊等著進場、必將推升股價」的華爾街話術。(美聯社)

華爾街 再度用一種自我感覺良好的理論，試圖提振投資 人對股市前景的信心。股市評論者提醒投資人，不要輕信所謂「龐大資金正在場邊等著進場、必將推升股價」的話術。

貝萊德全球客戶業務主管Mark Wiedman日前在香港出席國際金融領袖峰會時說：「現在約有4兆美元的游資，四處流竄，伺機而動。」景順總裁兼執行長Andrew Schlossberg說：「我認為，最大的問題是，現在有太多的現金在場邊等著，我們要做的正是讓那些錢重返市場。」

MarketWatch股市評論員阿倫茲指出，所謂「資金在場邊伺機而動」的理論，是華爾街一種老招數，常在股價下跌或欲振乏力時，比方說最近，用來鼓舞投資人士氣。

乍聽之下，這論點很有吸引力。畢竟，不計其數的人銀行戶頭裡有存款，大可提款出來買股，是吧？

美國聯準會（Fed）金融帳最新數據顯示，全美家庭和非營利機構停泊在支票存款帳戶和現金部位的資金總計有4.4兆美元，另有9.8兆美元放在定存單（CD）和儲蓄帳戶，3.5兆美元擺在貨幣市場帳戶裡。

這些資金加起來非常壯觀，只要一部分「流入股市」，資金行情就會助漲股價。是吧？

邏輯推論謬誤

阿倫茲指出，這種推論犯了基本邏輯錯誤：合成謬誤。簡單說，就是錯在以偏概全。

阿倫茲解釋：股票 交易有人買，也要有人賣。假如某人銀行帳戶裡有1萬美元，因為看漲股價所以決定把那筆錢領出來投資股票，那麼他們必定得找到願意把股票賣給他們換得1萬美元的投資人，才能成交。錢轉手了，股票易主了，但也僅止於此。

所以，任何一個人都能投資買股「讓現金派上用場」，但集體而論這麼說就不對了。那種錯誤推論就好比認為，因為牌桌上任何人都可能贏牌，所以人人都能贏。

換個論點較有說服力

若華爾街人士真想提出看漲後市的論點，更有說服力的一種說法是：美股已進入一年當中，上漲機率通常大於下跌的六個月時期。

另一個有力論點是，整體而言，散戶投資人持續透過共同基金和ETF把錢撤離股市，而依照歷史經驗，只要與散戶對做、押反方向，通常就能賺錢。

三疑問戳穿話術

然而，華爾街人士也必須向投資人解釋下列三個疑問：

一、為什麼美股現在是魅力無法擋的投資，畢竟根據耶魯大學教授席勒（Robert Shiller）的數據，美股此刻估值比2007年或1929年還要高昂？

二、過去兩年來，投資零風險的美國公債殖利率已扶搖直上了，為什麼股票這種風險性資產的價格還能持續居高不下？

三、還有一個事實，可以馬上戳破「現金等著進場必推升股價」的謬論。根據Fed同一資料，2021年底，美國家庭停泊在銀行帳戶、現金部位和貨幣市場基金的資金，比現在還要多。那麼，既然有如此豐沛的資金，為什麼仍沒能阻止2022年美國股、債市同步重挫？