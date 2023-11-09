蘋果槓歐盟 在歐洲最高法院吃癟 恐補稅140億元

蘋果公司面臨可能必須繳130億歐元（140億美元）稅金給愛爾蘭的風險。（路透）

蘋果公司（Apple ）面臨可能必須繳130億歐元（140億美元）稅金給愛爾蘭的風險，因為歐盟 最高法院歐洲法院（ECJ）的一位顧問表示，先前一項針對蘋果在愛爾蘭業務的裁決應予以撤銷。

針對之前歐盟下級法院判決蘋果勝訴、無須支付愛爾蘭這筆追討稅款的裁決，ECJ法律顧問Giovanni Pitruzzella 9日表示，這項裁決應「全部拋在一邊」，因為充斥著太多法律謬誤。

儘管法律顧問提出的這類意見不具法律約束力，但通常對歐盟最高法院的最終裁決具有影響力。

歐盟層級第二高的普通法院（General Court）2020年裁決，歐盟有權調查各國的稅務安排，但布魯塞爾沒能證明蘋果在愛爾蘭獲得非法經濟優勢。

但Pitruzzella指出，普通法院「犯了一系列法律謬誤」，並且「未能正確評估某些方法謬誤的重要性和後果」。因此，他建議必須「執行新的評估」。

ECJ可望在明年宣判。

這樁歐盟控告蘋果案，是歐盟執委會對跨國企業與歐盟各國私定稅務安排宣戰的一部分，矛頭對準不公平的政府補貼。