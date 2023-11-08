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連續第8天上漲 史指再創2年來最長連漲紀錄

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連續第8天上漲 史指再創2年來最長連漲紀錄

記者張大仁／即時報導
本周史指能源類股的跌幅最大。(路透)
本周史指能源類股的跌幅最大。(路透)

史坦普500指數連續第8天上漲，續創2年來最長連漲紀錄。

史指上漲4.4點或0.1%收4382.78點；那斯達克指數微升10.56點或0.08%收1萬3650.41點。道瓊工業指數下跌40.33點或0.12%收3萬4112.27點；中止自7月以來的最佳連漲天數。

Ameriprise首席市場策略師塞格林賓(Anthony Saglimbene)表示：「市場正開始為聯準會採取觀望態度做好準備，我們可能會實現軟著陸。」「過去幾個月股市確實超賣，現在終於看到了一點反彈。」

他補充說，即使即將到來的通膨和經濟數據可能會影響股市上漲，但數據繼續顯示經濟正在放緩，但並未跌落懸崖。

其他消息方面，財報季即將結束。 Rivian在公布優於預期的業績後仍下跌2.41%；而Robinhood在交易量大幅下降後下跌14.29%。華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)跌幅超出預期，下跌19.04%，為2021年3月以來最糟單日走勢。Roblox憑藉強勁的業績上漲11.83%。

隨著8日的上漲，史指11月至今上漲4.5%，而那指上漲6.2%。道指本月上漲3.2%。

財報季即將結束。史指約有88%的公司公布了業績，其中超過88%獲利超出預期。然而，需求放緩導致僅62%的營收超出預期，部分公司對前景持謹慎態度。盤後迪士尼(Walt Disney)、Affirm Holdings和米高梅度假村(MGM Resorts)將發布業績。

華爾街也在期待聯準會主席鮑爾即將發表的評論。AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示，這一點再加上獲利情況以及下周的消費者物價指數(CPI)，可能成為股市的下一個主要催化劑。

他表示：「對於聯準會而言，這些數據都是正面的，因為它希望通膨率接近2%的水平。」

能源期貨全天繼續走低；指標12月RBOB汽油期貨跌至每加侖2.122元，為2022年12月16日以來的最低水平。

原油方面，12月西德州中質原油(WTI)合約盤觸及每桶74.91元的低點，而1月布蘭特原油合約則觸及每桶79.2元的低點，均為7月20日以來的最低價格。

史指能源指數是受創最嚴重的股票類別之一，尾盤下跌0.9%，第4季至今下跌近9%，在史指11個主要類股中表現最差。

布蘭特原油期貨收跌2.07元或2.54%，收在每桶79.54元。美國WTI下跌2.04元或2.64%收75.33元。

本周史指能源類股的跌幅也是所有類股中最大，跌幅超過4%。EQT本周領跌，跌幅超過10%。馬拉松石油公司(Marathon Oil)緊隨其後，下跌9.5%。

高盛表示，華盛頓兩黨對立將導致本月稍後關閉政府的可能性越來越大。

高盛經濟學家菲利普斯(Alec Phillips)和克魯帕(Tim Krupa)在給客戶的報告中表示：「我們仍然認為國會可能會避免11月的政府關門，但眾議院似乎不太可能在截止日期前不久就延期投票，因此風險有所上升。」

該公司指出一些觀察重點，包括潛在的支出延期將持續多久，以及國會將如何選擇為烏克蘭和加薩的戰爭分配資金。

美國商銀表示，雖然主動策略的配置有所減少，但主要股指的10月表現不佳，至少對於選股者而言，這是一個不錯的月份。

約68%的大型股主動型基金經理人本月表現優於平均水平，遠高於典型水平。這使得年初至今的回報率達到41%，高於38%的平均值。大型主動型基金平均下跌1.9%，而基準指數下跌2.5%。

然而，投資人減少了對主動型基金的配置，目前已降至管理總資產的47%。美國商銀股票和量化策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，隨著對市場方向的信心減弱，管理者正在「擁抱指標」。

價值經理人和核心經理人也表現強勁，分別達到84%和80%。

聯準會 高盛 股票

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